Dombivli News : आधी वाहतुक कोंडी आणि त्यातच कल्याण-शीळ रोडवर मोठा दिशा दर्शक फलक अचानक कोसळला...

डोंबिवली : कल्याण शीळ रोडवर गेले काही दिवस प्रचंड वाहतूक कोंडी होत आहे, यातच मध्यरात्री अचानक मोठा दिशा दर्शक फलक अचानक रस्त्यावर कोसळला आणि काही काळ दोन्ही साईडची वाहतुक ठप्प झाली होती.दरम्यान घटनास्थळी मनसे नेते राजू पाटील, पदाधिकारी योगेश पाटील घटनास्थळी पोहचले आणि पोलीस, फायब्रिगेड यांना बोलवून घेऊन पडलेला फलक बाजूला काढला.. दरम्यान या घटनेत एक बाइक स्वार जखमी होता होता वाचला...कल्याण शीळ रोड हा महत्त्वाचा मार्ग आहे. मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पनवेल, अंबरनाथ, बदलापूर, कर्जत, कल्याण, भिवंडी, मुरबाड दिशेला ये जा करणारी वाहने या मार्गाचा वापर करतात. या रस्त्यावर कायमच वाहनांची वर्दळ असते. त्यामुळे या मार्गावरील दिशादर्शकाची जागा देखील राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी सोडली नाही. .गोळवली येथील दिशादर्शक फलक व काटई नाका येथील दिशादर्शक फलकावर वर्षानुवर्षे राजकीय जाहीराती लावल्या जात आहेत. यामुळे पूर्ण दिशादर्शक फलक हा झाकला जातो. सध्याच्या घडीला पावसाचे दिवस आहेत. सोसाट्याचा वारा व पावसाच्या माऱ्यामुळे हे बॅनर फाटून किंवा उडून खाली येतात..Ganesh Festival 2025 : 'डीजे'चा नको घाट, 'लेझर'वरही मारा काट; पोलिस आयुक्त विनयकुमार चौबे यांचे गणेश मंडळांना आवाहन.या जाहिरातींच्या ब्यानरचा धोका आधीपासूनच वाहन चालकांच्या डोक्यावर घोंगावत होता, त्यात काल मध्यरात्री हा दिशादर्शक फलकच कोसळला, कल्याणजी रोडवर 24 तास वाहनांची वर्धा सुरू असते दिशादर्शक फलक पडला त्यावेळी सुदैवाने कोणताही अपघात झाला नाही एक दुचाकी स्वाद या अपघातात सापडता सापडता वाचला मात्र सकाळच्या वेळी हा बॅनर कोसळला असता तर मोठा अनर्थ घडला असता या मार्गावर सतत वाहतूक कोंडी होत असते टासंतास वाहन एका रांगेत उभी असतात अशावेळी जर हा अपघात घडला असता तर यामध्ये मोठ्या प्रमाणात जीवित असे वित्तहानी झाली असती.