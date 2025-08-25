मुंबई

Dombivli News : आधी वाहतुक कोंडी आणि त्यातच कल्याण-शीळ रोडवर मोठा दिशा दर्शक फलक अचानक कोसळला...

Kalyan Shil Road : कल्याण-शीळ रोडवर मध्यरात्री दिशादर्शक फलक कोसळल्याने काही काळ वाहतूक ठप्प झाली, सुदैवाने बाइकस्वार बचावला आणि मनसे नेत्यांनी तात्काळ हस्तक्षेप करून परिस्थिती सुरळीत केली.
Dombivli News
Kalyan Shil RoadSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

डोंबिवली : कल्याण शीळ रोडवर गेले काही दिवस प्रचंड वाहतूक कोंडी होत आहे, यातच मध्यरात्री अचानक मोठा दिशा दर्शक फलक अचानक रस्त्यावर कोसळला आणि काही काळ दोन्ही साईडची वाहतुक ठप्प झाली होती.दरम्यान घटनास्थळी मनसे नेते राजू पाटील, पदाधिकारी योगेश पाटील घटनास्थळी पोहचले आणि पोलीस, फायब्रिगेड यांना बोलवून घेऊन पडलेला फलक बाजूला काढला.. दरम्यान या घटनेत एक बाइक स्वार जखमी होता होता वाचला..

