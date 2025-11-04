Kalyan News: कल्याण शीळ रोडवर २ दिवस वाहतुकीत बदल, 'असे' असतील पर्यायी मार्ग

डोंबिवली : रेल्वे प्रशासनाच्या मालवाहू वाहतुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या दिल्ली ते जेएनपीटी या डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडॉर प्रकल्पातील सीटीपी ११ या प्रकल्पाचे काम सुरु आहे. या मार्गावरील निळजे रेल्वे उड्डाण पुलाची उंची कमी असल्याने डीएफसीसी च्या डबल कंटेनर वाहतुकीसाठी अडथळा निर्माण होत आहे. यामुळे हा जुना उड्डाणपूल तोडून नव्याने त्याची बांधणी करण्यात येणार आहे. या कामासाठी 7 ते 9 नोव्हेंबर या कालावधीत वाहतुकीत बदल करण्यात आला आहे. .टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी मार्फत रेल्वे प्रशासनाच्या डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर प्रकल्पाचे काम सुरु आहे. सदरचे काम राज्य महामार्ग क्र. 76 लोढा पलावा एक्सपेरिया मॉल जवळ, कल्याण शिळ रोडवर कल्याण हून शिळफाटा कडे जाणाऱ्या वाहिनीवर होणार आहे. या मार्गावरील निळजे रेल्वे ओव्हर ब्रीज ची उंची कमी असल्याने तो तोडून त्याची पुर्नंबाधणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे..Mumbai News: अबू जुंदालविरुद्ध खटला होणार सुरू, २६/११ दहशतवादी हल्ला प्रकरण.या कामासाठी तीन दिवसांचा कालावधी लागणार असून 7 नोव्हेंबरला मध्यरात्री 12 वाजल्यापासून ते 9 नोव्हेंबर रात्री 12 वाजेपर्यंत हे काम करण्यात येणार आहे. या कमासाठी कल्याण शीळ रोडवरील वाहतुकीत तात्पुरत्या स्वरुपात बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पोलीस उपायुक्त पंकज शिरसाट यांच्या आदेशानुसार अधिसुचना वाहतूक विभागाने जारी केली आहे..त्यानुसार कोळसेवाडी वाहतूक उपविभागाच्या हद्दीत पुढील प्रमाणे बदल करण्यात आले आहेत. नवी मुंबईसह पुण्याच्या दिशेने जाण्यासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या कल्याण शीळ मार्गावर निळजे उड्डाणपूलाच्या पुर्नबांधणी कामाला शुक्रवार पासून सुरुवात होत असून त्यासाठीचे वाहतूक बदल पुढीलप्रमाणे असतील..प्रवेश बंद 1 - कल्याण कडून शिळफाटा कडे जाणाऱ्या सर्व प्रकारच्या वाहनांना कल्याण शीळ रोड, निळजे कमानीजवळ प्रवेश बंद करण्यात आला आहे.पर्यायी मार्ग : सदरची वाहने निळजे कमान जवळून उजवीकडे वळण घेवून लोढा पलावा कडून कल्याण कडे येणाऱ्या वाहीनीवरून महालक्ष्मी हॉटेल पर्यत जावून पुढे इच्छीत स्थळी जातील.प्रवेश बंद 2 - लोढा पलावा, कासाबेला, लोढा हेवन, एक्सपिरिया मॉल कडून कल्याणकडे जाणाऱ्या सर्व प्रकारच्या वाहनांना निळजे ब्रिज चढणीला, एक्सपिरिया मॉल बाजुला कल्याण शिळ रोड, कल्याण कडे जाणाऱ्या वाहीनीवर "प्रवेश बंद' करण्यात येत आहे.पर्यायी मार्ग : सदरची वाहने कल्याण शिळ रोडने शिळफाटयाचे दिशेने जावून देसाई खाडी ब्रिज पार करून सरस्वती टेक्सटाईल समोरून उजवीकडे वळण (यु टर्न) घेवून नवीन पलावा फ्लायओव्हर ब्रिजवरून इच्छित स्थळी जातील.प्रवेश बंद 3 - मुंब्रा, कल्याण फाटा कडून कल्याण कडे जाणाऱ्या सर्व प्रकारच्या 6 चाकी व जड-अवजड वाहनांना मुंब्रा वाहतूक उप विभागाच्या हददीत कल्याण फाटा येथे 'प्रवेश बंद' करण्यात येत आहे. पर्यायी मार्ग : सदरची 6 चाकी व जड-अवजड वाहने कल्याण फाटा - शिळफाटा - मुंब्रा बायपास - खारेगाव टोलनाका मागे इच्छीत स्थळी जातील. प्रवेश बंद 4 - कल्याण कडून मुंब्रा कल्याण फाटा कडे जाणान्या सर्व प्रकारच्या 6 चाकी, जड-अवजड वाहनांना काटई चौक (बदलापुर चौक) येथे प्रवेश बंद करण्यात येत आहे. पर्यायी मार्ग : सदरची 6 चाकी व जड-अवजड वाहने काटई चौक (बदलापुर चौक) - खोंणी नाका - तळोजा एम .आय . डी सी. मार्गे इच्छित स्थळी जातील. प्रवेश बंद 5 - नवी मुंबई तळोजा एम.आय.डी.सी मार्गे खोणी नाका, निसर्ग हॉटेल येथून काटई, बदलापूर चौक कडे येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या 6 चाकी व जड-अवजड वाहनांना खोणी नाका, निसर्ग हॉटेल येथे "प्रवेश बंद' करण्यात येत आहे. पर्यायी मार्ग : सदरची 6 चाकी व जड-अवजड वाहने खोणी नाका, निसर्ग हॉटेल येथे उजवे वळण घेवून बदलापूर पाईप लाईन - नेवाळी मार्गे इच्छीत स्थळी जातील..हलके वाहन पर्यायी मार्गनवी मुंबई, मुंबई, कडून कल्याण फाटा (मुंब्रा) मार्गे कल्याणचे दिशेने जाणाऱ्या कार, मोटार सायकल स्वारांनी कल्याण फाटा - शिळफाटा - दिवा - आगासन फाटक - दिवा संदप रोड - मानपाडा, कल्याण शीळ रोड या मार्गांचा वापर करावा.मुंबई - ठाणे कडून कल्याण फाटा (मुंब्रा) मार्गे कल्याणचे दिशेने जाणाऱ्या कार, मोटार सायकलस्वार यांनी नाशिक मुंबई महामार्ग - मानकोली मोठागाव - डोंबिवली या मार्गाचा किंवा नाशिक मुंबई महामार्ग रांजनोली बायपास कोनगाव कल्याण या मार्गाचा वापर करावाकल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापूर, उल्हासनगर कडून नवीमुबई, मुंबई दिशेने जाणाऱ्या कार, मोटार सायकल स्वार यांनी चक्कीनाका -- श्री मलंग रोड नेवाळी नाका उजवीकडे वळून - बदलापर पाईपलाईन रोड - खोणी नाका - तळोजा एम आय. डी .सी.मार्गाचा वापर करावाकल्याण, डोंबिवली कडून ठाणे, मुंबई दिशेने जाणाऱ्या कार, मोटार सायकल स्वार यांनी डोंबिवली - मोठागाव मानकोली नाका किंवा दुर्गाडी कोनगाव - नाशिक मूंबई महामार्गाचा वापर करावापनवेल, नवी मुंबई कडून महापे नवी मुंबई मार्गे कल्याण फाटा जंक्शन किंवा शिळफाटा जंक्शन येथे येणारे 6 चाकी व जड - अवजड वाहने कल्याण फाटा जंक्शन - शिळफाटा - मुंब्रा बायपास - खारेगाव टोलनाका पर्यायी रस्ता : या मार्गाचा वापर करावा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.