Kalyan Traffic: कल्याणमध्ये वाहतुकीत बदल! 'हा' महत्त्वाचा पूल २० दिवस बंद, काय असतील पर्यायी मार्ग?

कल्याण : महानगरपालिकेच्या वतीने उल्हासनगर, कल्याण पूर्व व पश्चिमेला जोडणाऱ्या सुभाषचंद्र बोस वालधुनी उड्डाणपुलाच्या डांबरीकरण व दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात आले असून, या काळात उड्डाणपुल वाहतूकीसाठी पूर्णपणे बंद करण्यात आला आहे. २० डिसेंबर ते १० जानेवारीच्या मध्यरात्रीपर्यंत ही वाहतूक मर्यादा लागू राहील. या कालावधीत पुलावरील जुना डांबर थर काढून नव्या डांबरीकरणाचे काम केले जाणार आहे. कामाच्या दरम्यान परिसरातील वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी कल्याण वाहतूक उपविभागाने पर्यायी मार्ग निश्चित केले आहेत..'या' मार्गावर प्रवेश बंदकल्याण पूर्वेतून स्व.आनंद दिघे पुलावरून कल्याण पश्चिमेला जाणाऱ्या वाहनांना सम्राट चौकात प्रवेश बंद केला असून सदर वाहने उजवीकडे वळण घेऊन उल्हासनगर मार्गे इच्छितस्थळी जातील. कल्याण पश्चिमेतून वालधुनी पुलाहून येणाऱ्या वाहनांनाही प्रवेश बंद आहे..Thane Traffic: मतमोजणी दिवशी बदलापूर ‘अलर्ट मोड’वर, वाहतुकीत मोठे फेरबदल, नागरिकांनी पर्यायी मार्ग वापरण्याचे आवाहन!.पर्यायी मार्गही वाहने प्रेम ऑटो मार्गे उल्हासनगरकडे मार्गस्थ होतील तर कल्याण पूर्वेत जाण्यासाठी पत्रिपुलाचा अवलंब करावा लागणार आहे. याउलट उल्हासनगरहून वालधुनी पुलाकडील वाहतूक सम्राट चौकात बंद केली असून वाहने डावीकडे वळण घेऊन कल्याण पूर्वेतून इच्छित स्थळी जाऊ शकतील..वाहतूक विभाग पोलीस उपआयुक्त पंकज शिरसाट यांच्या आदेशानुसार ही अधिसूचना जारी करण्यात आली असून २० डिसेंबरपासून अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. अत्यावश्यक सेवेतील वाहनांसाठी पोलीस वाहने, अग्निशमन दल, रुग्णवाहिका, ग्रीन कॉरिडोर व ऑक्सिजन गॅस वाहने यांना बंदीमधून सूट देण्यात आली आहे. महापालिका आणि वाहतूक विभागाने नागरिकांना पर्यायी मार्गांचा वापर करून अनावश्यक गर्दी टाळण्याचे आवाहन केले आहे..Mumbai News: मद्य परवानगीवर न्यायालयाचे प्रश्नचिन्ह, धोरणाबाबत पुनर्विचार करण्याचे आदेश .बेअरिंग रिप्लेसमेंट एक्सपान्शन जॉइंटचे कामपूल किंवा मोठ्या रस्त्यांच्या बांधकामात वापरल्या जाणाऱ्या बेअरिंग्स पुलावरील ओझे सहन करतात व त्या बदलताना एक्सपान्शन जॉइंट्स हे दोन्ही घटक एकत्र काम करतात. जेणेकरून पूल तुटू नये आणि वाहनांची सुरक्षित हालचाल होईल.एक्सपान्शन जॉइंट ही पूलाच्या स्लॅबमध्ये असलेली फसकी आहे जी उष्णता-थंडीमुळे होणाऱ्या विस्तार-आकुंचनाला सामोरे जाते . बेअरिंग्स पूलाच्या खालच्या भागात असतात जे ओझे खाली पाठवतात आणि हालचाल देतात. वेळेनुसार हे खराब होतात आणि पूलाला धोका होतो. त्यामुळे ते ठराविक काळाने बदलाव्या लागतात..निवडणूक काळात शहरात वाढणार कोंडीमहापालिका प्रशासनाने पुलाचे काम हाती घेतले असले तरीही याकाळात महापालिका निवडणुका देखील होणार आहेत. त्यामुळे अगोदरच शहरात सुरू असलेल्या विकासकामांमुळे प्रचंड वाहतूक कोंडीचा सामना शहरवासीय करीत आहेत. त्यातच निवडणूक काळात राजकीय नेत्यांचे दौरेही शहरात होणार आहेत. अशा परिस्थितीत वाहतुकीचा पुरता बोजवारा उडणार याचा विचार प्रशासनाने केला आहे की नाही? असाही सवाल शहरवासीय विचारत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.