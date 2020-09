कंगना पडली तोंडघशी; शिवसेनेला नाईलाजाने मतदान करावं लागल्याचं वक्तव्य खोटं

नवी दिल्ली - अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणी तपास सुरु असतानाच कंगना रानौतने मुंबईबाबत केलेल्या वक्तव्याने मोठा वाद निर्माण झाला होता. त्यानंतर कंगनाने अनेकांवर आरोप केले. मुंबईत येण्याआधी पंगा घेतलेल्या कंगनाला धमक्याही दिल्या जात होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर तिला वाय प्लस सुरक्षाही केंद्र सरकारकडून पुरवण्यात आली होती. दरम्यानच्या काळात तिने शिवसेनेवर आरोप करताना असं म्हटलं होतं की, मी शिवसेनेला मतदान केलं तरी ते माझ्यासोबत असं वागत आहेत. आता तिच्या वक्तव्यावरून ती ट्रोल होत असून तोंडघशी पडली आहे. कंगनाने हे वक्तव्य केलं पण ती ज्या विधानसभा मतदारसंघात आहे तिथं भाजपचे उमेदवार निवडून आले आहेत. त्यामुळेच आता कंगनाने शिवसेनेला मतदान केलंच कसं असा प्रश्न विचारला जात आहे.

एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीवेळी कंगनाने म्हटलं होतं की, मी भाजपची समर्थक आहे आणि मतदान करण्यासाठी भाजपचा पर्याय शोधताना मला शिवसेनेचं बटन दाबा असं सांगण्यात आलं. युतीमुळे मला निवडणुकीत नाईलाजाने शिवसेनेला मत द्यावं लागलं असाही दावा कंगनानं केला होता. मात्र हे वक्तव्य करून कंगना स्वत:च तोंडावर पडली आहे.

हे वाचा - कंगनाची दोन कोटींची भरपाईची मागणी बोगस, महापालिकेने दाखल केलं प्रतिज्ञापत्र

कंगनाचे वक्तव्य खोटं असल्याचं मुंबई तकने सविस्तर मांडल्यानंतर तिच्याकडून पत्रकारांना धमकीही देण्यात आली. कंगनाचे नाव ज्या विधानसभा मतदार संघात आहे त्या उत्तर मध्य मुंबई मतदार संघातून 2009 ते 2019 या काळात तीन लोकसभा आणि तीन विधानसभा निवडणुका झाल्या. या शिवसेनेनं महायुतीतून लढवल्या होत्या. 2014 ला शिवसेना महायुतीमधून बाहेर पडली असल्यानं वांद्रे पश्चिम या विधानसभा मतदार संघात आणि मुंबई मध्य लोकसभा मतदार संघाच्या जागा भाजपकडे होत्या. त्यामुळे 2009 ते 2019 या काळात तिथल्या निवडणुकीत शिवसेनेचा उमेदवारचं नव्हता. असं असताना कंगनाने शिवसेनेला मतदान केलं हे नेमकं कशाच्या आधारावर वक्तव्य केलं असा प्रश्न पडला. त्यातही 2014 च्या निवडणुकीत शिवसेना आणि भाजपचे उमेदवार एकमेकांविरोधात लढत होते. अशा वेळी कंगनाला भाजप हा पर्याय होता मग तेव्हा तिला नाईलाजाने शिवसेनेला मतदान करण्याची वेळ येऊच कशी शकते.

With due respect,even if you are talking about Loksabha elections, you voted in Khar (BPM School as you mentioned in your earlier tweet) it is still part of Mumbai North Central constituency from where @poonam_mahajan of the BJP -Shivsena alliance was the candidate.

— Kamlesh Sutar (@kamleshsutar) September 17, 2020