Bribery News: जाऊ तिथे खाऊ! सरपंचाला साडे सात लाखाची लाच घेताना अटक, हमीपत्रासाठी ठेकेदाराकडे मागितले पैसे

ग्रामपंचायत क्षेत्रातील दोन कोटी ३३ लाख रुपये किमतीच्या कामाच्या निविदेत ग्रामपंचायत लोकसहभागातील १० टक्के रक्कम भरण्यासाठी, ठेकेदारास हमीपत्र देण्यासाठी ठेकेदाराकडून साडेसात लाखांची लाच घेताना कारिवली ग्रामपंचायतीचे सरपंच संजय नाईक यांना ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने रंगेहाथ पकडले..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निविदेबाबत ठेकेदाराने सरपंच नाईक यांची भेट घेऊन हमीपत्र देण्याबाबत विनंती केली. त्या वेळी नाईक यांनी १० लाखांची मागणी केली. तक्रारदाराने पैसे दिल्यानंतरही जिल्हा परिषदेकडे त्यांनी हमीपत्र दिले नाही. याबाबत तक्रारदाराने ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली..त्यानंतर पथकाने ७ ऑक्टोबरला सरपंचाच्या खासगी कार्यालयात पडताळणी केली. त्या वेळी पुन्हा साडेसात लाख रुपयांची मागणी केल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर शुक्रवारी (ता. ९) सायंकाळच्या सुमारास ग्रामपंचायत परिसरातील सरपंच संजय नाईक यांच्या खासगी कार्यालयात तक्रारदारांकडून साडेसात लाख रुपयांची लाच घेताना रंगेहाथ पकडले. याप्रकरणी भोईवाडा पोलिस ठाण्यात नाईक यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करून अटक केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.