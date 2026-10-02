मुंबई

Local Megablock: मध्य रेल्वेवर १२ दिवस विशेष ब्लॉक! कसारा-सीएसएमटी लोकल रद्द, मेल-एक्स्प्रेसच्या वेळेतही बदल

Central Railway Megablock: मध्य रेल्वेवर १२ दिवस विशेष ब्लॉक घेतला जाणार आहे. या कालावधीत लोकलसह मेल-एक्स्प्रेसच्या वेळापत्रकात बदल केले जाणार आहेत.
Central Railway Megablock

Central Railway Megablock

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : आसनगाव-कसारा तिसऱ्या मार्गिकच्या कामासाठी मध्य रेल्वेने ७ ते १८ ऑक्टोबरदरम्यान १२ दिवस विशेष वाहतूक व विद्युत ब्लॉक जाहीर केला आहे. या ब्लॉकमुळे पहिल्या टप्प्यात ७ ते ९ ऑक्टोबरदरम्यान आसनगाव-कसारा लोकल सेवा मोठ्या प्रमाणात प्रभावित होणार आहे. चार लोकल रद्द करण्यात आल्या असून, काही लोकल आसनगाव येथेच थांबविण्यात येणार आहेत. तसेच काही फेऱ्या आसनगावहून सुरू केल्या जाणार आहेत.

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