Local Megablock: मध्य रेल्वेवर १२ दिवस विशेष ब्लॉक! कसारा-सीएसएमटी लोकल रद्द, मेल-एक्स्प्रेसच्या वेळेतही बदल

मुंबई : आसनगाव-कसारा तिसऱ्या मार्गिकच्या कामासाठी मध्य रेल्वेने ७ ते १८ ऑक्टोबरदरम्यान १२ दिवस विशेष वाहतूक व विद्युत ब्लॉक जाहीर केला आहे. या ब्लॉकमुळे पहिल्या टप्प्यात ७ ते ९ ऑक्टोबरदरम्यान आसनगाव-कसारा लोकल सेवा मोठ्या प्रमाणात प्रभावित होणार आहे. चार लोकल रद्द करण्यात आल्या असून, काही लोकल आसनगाव येथेच थांबविण्यात येणार आहेत. तसेच काही फेऱ्या आसनगावहून सुरू केल्या जाणार आहेत..या कामासाठी ७ आणि ८ ऑक्टोबरला दुपारी ३.३५ ते रात्री ८.३५ वाजेपर्यंत, तर ८ आणि ९ ऑक्टोबरच्या मध्यरात्री १२.३० ते पहाटे ५.३० वाजेपर्यंत ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. कसारा-खर्डी आणि उंबरमाळी-कसारा यादरम्यान अप आणि डाऊन मार्गिकवर हा ब्लॉक असेल. त्यामुळे आसनगाव-कसारा लोकल सेवा या कालावधीत बंद राहणार आहे..८ ऑक्टोबरच्या रात्री १०.४७ वाजता आणि ९ ऑक्टोबरच्या मध्यरात्री १२.०८ वाजता सुटणाऱ्या सीएसएमटी-कसारा लोकल रद्द करण्यात आल्या आहेत. तसेच ८ ऑक्टोबरच्या रात्री ११.१४ वाजताची टिटवाळा-ठाणे आणि ९ ऑक्टोबरच्या पहाटे ३.५१ वाजताची कसारा-सीएसएमटी लोकलही रद्द राहणार आहे..Pradeep Purnekar: प्रदीप पूर्णेकरांवर गोळ्या झाडणाऱ्याला अटक, गोव्याला पळ काढताना मुसक्या आवळल्या; २ फरार .७ आणि ८ ऑक्टोबरला सीएसएमटी-कसारा मार्गावरील दुपारच्या चार लोकल आसनगाव येथेच थांबतील. कसारा-सीएसएमटी मार्गावरील चार लोकल आसनगावहून सुरू केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे कसारा परिसरातील प्रवाशांना आसनगाव येथे पर्यायी मार्गाने प्रवास करावा लागण्याची शक्यता आहे..७ आणि ८ ऑक्टोबरला ब्लॉकपूर्वी सीएसएमटीहून कसाऱ्यासाठी शेवटची लोकल दुपारी १२.३० वाजता, तर कसाऱ्याहून सीएसएमटीसाठी शेवटची लोकल दुपारी २.४२ वाजता सुटेल. ब्लॉकनंतर सीएसएमटीहून कसाऱ्यासाठी पहिली लोकल सायंकाळी ६.२८ वाजता, तर कसाऱ्याहून सीएसएमटीसाठी रात्री ८.३५ वाजता धावेल..Mumbai Pune Airspace: मुंबई-पुण्याच्या हवाई क्षेत्रावरील वाढता ताण; एनसीसीचे हवाई प्रशिक्षण एनडीए, कोल्हापूरला हलविण्याचा विचार.मेल-एक्स्प्रेसच्या वेळेतही बदलब्लॉकमुळे एलटीटी-बनारस, एलटीटी-पाटलीपुत्र, सीएसएमटी-अमृतसर, सीएसएमटी-बनारस महानगरी आणि एलटीटी-गोरखपूर कुशीनगर एक्स्प्रेसच्या सुटण्याच्या वेळेत बदल करण्यात आला आहे. काही गाड्या इगतपुरी, खर्डी आणि आटगाव येथे नियमन केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे इतर काही मेल-एक्स्प्रेस गाड्यांनाही विलंब होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.