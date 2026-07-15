Kashedi Ghat Landslide : मुंबई-गोवा महामार्गावरील कशेडी घाटात दरड कोसळली; वाहतूक विस्कळीत, अनेक जिल्ह्यांना येलो अलर्ट

Mumbai Goa Highway travel advisory : रायगड जिल्ह्यातील पोलादपूरजवळ धामणदिवी गावाच्या हद्दीत मुंबई-गोवा महामार्गावरील कशेडी घाटात बुधवारी (ता. १५) सकाळी दरड कोसळल्याची घटना घडली. या घटनेमुळे कोकणातून मुंबईकडे जाणाऱ्या लेनवरील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. त्यामुळे वाहनांच्या रांगा लागल्या असून प्रशासनाने पर्यायी व्यवस्था सुरू केली आहे..सध्या मुंबईकडून गोव्याकडे जाणाऱ्या लेनवरून दुहेरी वाहतूक सुरू करण्यात आली आहे. घटनास्थळी पोलिस, महसूल विभाग तसेच आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी दाखल झाले असून दरड हटविण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. दरड कोसळल्यामुळे कोणतीही जीवितहानी झाल्याचे वृत्त अद्याप समोर आलेले नाही..दरम्यान, राज्यात पावसासाठी पोषक हवामान कायम असून भारतीय हवामान विभागाने (IMD) आज (ता. १५) काही भागांसाठी येलो अलर्ट जारी केला आहे. कोकणातील ठाणे आणि रायगड, मध्य महाराष्ट्रातील नाशिक घाटमाथा, अहिल्यानगर व पुणे घाटमाथा तसेच मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना जिल्ह्यांत विजांच्या कडकडाटासह सोसाट्याच्या वाऱ्यासह पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे..Mumbai-Goa Highway: मुंबई-गोवा महामार्गावर भीषण वाहतूक कोंडी; वाकण-नागोठणे दरम्यान वाहनांच्या लांबच लांब रांगा.हवामान विभागाने नागरिकांनी आणि विशेषतः घाटमार्गाने प्रवास करणाऱ्यांनी सावधगिरी बाळगावी, तसेच प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन केले आहे. मुसळधार पावसामुळे घाट परिसरात दरडी कोसळण्याचा धोका वाढला असल्याने मुंबई-गोवा महामार्गावरील प्रवाशांनी प्रवासापूर्वी वाहतुकीची स्थिती जाणून घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.