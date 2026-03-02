मुंबई

KDMC Bus: डोंबिवलीकरांची लोकल गर्दीतून सुटका होणार, थेट ठाण्यापर्यंत बस धावणार; कधीपासून आणि काय असतील मार्ग?

Dombivli-Thane Bus Service: लोकल गर्दीला बसचा पर्याय म्हणून डोंबिवली-ठाणे बससेवा सुरू करण्यात येणार आहे. यामुळे डोंबिवलीकरांची लोकल गर्दीतून सुटका होणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली : डोंबिवली ते ठाणे यादरम्यान रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांचा ताण कमी करण्यासाठी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या केडीएमसी आणि ठाणे महापालिकेच्या टीएमसीने संयुक्तपणे नवीन बससेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ४ मार्चपासून ही सेवा प्रवाशांच्या भेटीला येणार असली, तरी बस थांब्याच्या अंतरावरून प्रवाशांमध्ये चर्चा सुरू आहे.

