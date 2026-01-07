KDMC Election: “निवडणूक लढवता? मग हे लिहून द्याल का?” संकल्पनामा फेल झाला तर राजकारणालाही ब्रेक!

डोंबिवली : महापालिका निवडणुकांत वॉर्डनिहाय प्रचाराला वेग आला आहे. प्रत्येक उमेदवार विकासाची स्वप्ने दाखवत असून, रस्ते, पाणी, कचरा, आरोग्य, शिक्षण अशा प्रश्नांवर आश्वासनांची रेलचेल सुरू आहे. मात्र पाच वर्षांनंतर हीच आश्वासने हवेत विरून जातात, असा मतदारांचा अनुभव आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता नागरिकांकडून एक थेट आणि अस्वस्थ करणारा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. “निवडणूक लढवणारे उमेदवार हे सर्व जाहीरपणे लिहून देतील का?”.नागरिकांच्या चर्चेतून पुढे आलेल्या या मागणीनुसार, प्रत्येक उमेदवाराने निवडणूक लढवताना आपल्या वॉर्डसाठी नेमके काय करणार, याचा सविस्तर संकल्पनामा जाहीर करावा. केवळ सर्वसाधारण घोषणांऐवजी पाच वर्षांत कोणती कामे पूर्ण करणार, त्यांची वेळापत्रकासह माहिती देण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. याविषयीचे लागलेले फलक चर्चेत आले आहेत. .BMC Election: निवडणुकीच्या प्रचाराला वेग! प्रचार कार्यालयांच्या उद्घाटनातून रणधुमाळी, नेत्यांचे गल्लीबोळात दौरे.कल्याण डोंबिवली मधील समस्यावर रोखठोक बोलणारे आणि राजकारण्यांचे कान टोचणारे विवेक पंडित सर यांनी लावलेल्या या बॅनरची चर्चा होत आहे. त्याचे हे फलक उमेदवार आणि मतदार दोघांच्या डोळ्यात अंजन घालणारे ठरत आहेत..यासोबतच पारदर्शकतेचा मुद्दाही ऐरणीवर आला आहे. वॉर्डमध्ये कोणतेही विकासकाम सुरू करण्यापूर्वी त्या कामाची संपूर्ण माहिती, खर्च, निधीचा स्रोत, कामाचा कालावधी आणि जबाबदार यंत्रणा ही नागरिकांसमोर मांडली जावी, अशी मागणी होत आहे. ‘काम सुरू आहे’ एवढ्यावर समाधान नको, तर काम कशासाठी, किती खर्चात आणि कधी पूर्ण होणार, हे नागरिकांना कळले पाहिजे, असा सूर आहे..सर्वात महत्त्वाची आणि राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवणारी मागणी म्हणजे जबाबदारीची लेखी हमी. उमेदवाराने जाहीर केलेल्या संकल्पनांची पूर्तता झाली नाही, तर संबंधित उमेदवाराने पुढील निवडणूक लढवणार नाही, असे स्पष्टपणे जाहीर करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. अशा प्रकारचा ‘लेखी करार’ झाल्यास लोकप्रतिनिधी आणि मतदारांमधील तुटलेला विश्वास पुन्हा जोडला जाऊ शकतो, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे..राजकीय अभ्यासकांच्या मते, अशी अट प्रत्यक्षात आली तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मोठा बदल घडू शकतो. पक्ष, जात, समीकरणे यांपेक्षा कामगिरी हाच केंद्रबिंदू बनेल. मात्र उमेदवार आणि राजकीय पक्ष यासाठी तयार होतील का, हा खरा प्रश्न आहे..Thane Metro: ठाणे मेट्रो कधी सुरू होणार? प्रताप सरनाईकांनी 'ती' वेळच सांगितली! तारखेबाबत मोठी अपडेट समोर .महापालिका निवडणूक म्हणजे केवळ सत्तेसाठीची लढाई न राहता, नागरिक आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील स्पष्ट करार बनेल का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मतदार गप्प बसणार की लेखी जाब मागणार, हे या निवडणुकीत ठरणार आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.