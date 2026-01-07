मुंबई

KDMC Election: “निवडणूक लढवता? मग हे लिहून द्याल का?” संकल्पनामा फेल झाला तर राजकारणालाही ब्रेक!

Municipal Corporation Election: महापालिका निवडणूक पार्श्वभूमीवर नागरिकांकडून उमेदवारांना अस्वस्थ करणारा प्रश्न केला जात आहे. तसेच याविषयीचे फलक देखील चर्चेत आले आहेत.
KDMC Election

KDMC Election

ESakal

शर्मिला वाळूंज
Updated on

डोंबिवली : महापालिका निवडणुकांत वॉर्डनिहाय प्रचाराला वेग आला आहे. प्रत्येक उमेदवार विकासाची स्वप्ने दाखवत असून, रस्ते, पाणी, कचरा, आरोग्य, शिक्षण अशा प्रश्नांवर आश्वासनांची रेलचेल सुरू आहे. मात्र पाच वर्षांनंतर हीच आश्वासने हवेत विरून जातात, असा मतदारांचा अनुभव आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता नागरिकांकडून एक थेट आणि अस्वस्थ करणारा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. “निवडणूक लढवणारे उमेदवार हे सर्व जाहीरपणे लिहून देतील का?”

Loading content, please wait...
Mumbai
election
dombivali
kalyan
Municipal election
Dombivli
kalyan dombivli municipal corporation
Dombivli politics
Kalyan-Dombivli Municipal Corporation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com