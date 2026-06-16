पुनर्वसनावरून केडीएमसी महासभेत खडाजंगी! "आमदारांसाठी एक आणि नगरसेवकांसाठी दुसरा नियम आहे का?" भाजप नगरसेवकांचा सवाल

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील रस्ते रुंदीकरणामुळे बाधित झालेल्या नागरिकांच्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नावर सोमवारी झालेल्या महासभेत सत्ताधारी आणि विरोधकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. मात्र, या चर्चेत भाजप नगरसेवक मंदार हळबे आणि शिवसेना गटनेते विश्वनाथ राणे यांनी पालिका कामाजात आमदारांचा होणारा हस्तक्षेप यावरून प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. .रुंदीकरणातील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा मुद्दा उपस्थित करताना नगरसेवक मंदार हळबे यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. काही ठिकाणी आमदारांच्या हस्तक्षेपानंतर बाधितांना घराची चावी दिल्याशिवाय कारवाई करण्यात आली नाही, तर इतर ठिकाणी महासभेची मंजुरी घेऊन घरे पाडण्याची प्रक्रिया राबवली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. "आमदारांसाठी आणि नगरसेवकांसाठी वेगळी तरतूद आहे का? कायदा आणि नियम वेगळे आहेत का?" असा थेट सवाल त्यांनी प्रशासनाला केला..Mumbai News: बोरिवलीच्या धर्तीवर कांदिवली रेल्वे स्थानकाचा विकास, गाड्यांची क्षमता वाढणार.हळबे यांनी प्रशासनाच्या कार्यद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करताना सांगितले की, रुंदीकरणातील प्रकल्पग्रस्तांच्या बाबतीत महापालिका वेगवेगळे निकष लावत आहे. "ग प्रभागातील बाधित नागरिकांच्या घरांचा विषय सभागृहासमोर आणलाच गेला नाही. त्यामुळे त्या नागरिकांना पुनर्वसनाची घरे मिळणार कशी? .दुसरीकडे ठाकुर्लीतील प्रकल्पग्रस्तांचा विषय मंजुरीसाठी सभागृहात आणला जातो. प्रशासनाने अशा प्रकारची दुटप्पी भूमिका घेऊ नये. आमदार यांनी संबंधित भागातील नागरिकांना पुनर्वसनाची घरे मिळेपर्यंत घरे पाडू देणार नाही, अशी भूमिका घेतली होती. त्या ठिकाणी पुनर्वसनाची प्रक्रिया, पात्र-अपात्रतेची छाननी आणि इतर सर्व कार्यवाही पूर्ण झाली होती. मात्र महासभेच्या मंजुरीशिवाय घरे देणे शक्य नसतानाही तेथील कारवाई थांबवण्यात आली. .ठाकुर्लीमध्ये महासभेची मंजुरी घेऊन घरे पाडण्याची प्रक्रिया राबवली जात आहे. मग आमदारांसाठी आणि नगरसेवकांसाठी वेगळे नियम आहेत का? कायदा सर्वांसाठी समान असताना प्रशासन दोन वेगवेगळे निकष का लावत आहे?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. "माझी भूमिका स्पष्ट आहे. कोणत्याही गोरगरीब नागरिकाचे घर विकासकामासाठी बाधित होत असेल, तर त्याला पुनर्वसनाच्या हक्काचे घर आधी मिळाले पाहिजे. पुनर्वसन हा उपकार नसून नागरिकांचा अधिकार आहे आणि प्रशासनाने तो प्रामाणिकपणे दिलाच पाहिजे," असेही हळबे यांनी ठामपणे सांगितले..Mumbai Local Megablock: लोकलचे वेळापत्रक कोलमडणार! आठ दिवसांचा विशेष ब्लॉक, अनेक ट्रेन रद्द; कधी आणि कुठे?.हळबे यांच्या वक्तव्यानंतर शिवसेना गटनेते विश्वनाथ राणे यांनी प्रत्युत्तर देत पालिका प्रशासनाच्या प्रत्येक कामकाजात असलेल्या आमदारांच्या भूमिकेवर अप्रत्यक्ष टीका केली. "महापालिकेच्या प्रत्येक छोट्या-छोट्या कामात आमदारांनी हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही. नगरसेवक आपल्या स्तरावर अशा विषयांचा पाठपुरावा करण्यास सक्षम आहेत. आमदारांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील विषयांवर लक्ष केंद्रित करावे," असे राणे यांनी स्पष्ट केले. त्यांचे हे वक्तव्य म्हणजे सेना आणि भाजपा आमदारांना लगावलेला एक प्रकारे टोलाच होता अशी चर्चा पालिका वर्तुळात सुरू झाली..दरम्यान, पुनर्वसनाच्या प्रश्नावर इतर नगरसेवकांनीही प्रशासनावर जोरदार टीका केली. नगरसेविका शालिनी वायले यांनी विकासकामांसाठी घरे गमावलेल्या अनेक कुटुंबांचे अद्याप पुनर्वसन झाले नसल्याने त्यांना पत्र्याच्या किंवा जीर्ण घरांमध्ये राहावे लागत असल्याचे सांगितले. भाजप गटनेते शशिकांत कांबळे यांनी कागदपत्रांच्या कारणावरून अनेक पात्र नागरिकांना पुनर्वसन नाकारले जात असल्याचा आरोप केला..शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते उमेश बोरगावकर यांनीही पात्र-अपात्रतेचे निकष घरे पाडण्यापूर्वी स्पष्ट का केले जात नाहीत, असा सवाल उपस्थित केला. तर महापौर हर्षाली चौधरी यांनी पुनर्वसनासाठी देण्यात येणारी घरे सुरक्षित आणि राहण्यायोग्य असावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली..महासभेतील या चर्चेमुळे पुनर्वसनाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून, प्रशासनाने दुटप्पी भूमिका सोडून सर्व प्रकल्पग्रस्तांसाठी समान निकष लागू करावेत, अशी मागणी नगरसेवकांनी केली. विशेष म्हणजे, हळबे यांच्या सवालाला प्रशासनाकडून स्पष्ट उत्तर न मिळाल्याने हा मुद्दा पुढील काळात अधिक तापण्याची चिन्हे आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.