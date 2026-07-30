KDMC: केडीएमसी आयुक्तांची धडक कारवाई, दोन कर्मचाऱ्यांचे निलंबन; नेमके कारण काय?

कल्याण : डोंबिवली रेल्वे स्थानक परिसरात तसेच प्रभाग परिसरात रस्त्यांवर, पदापथांवरील अनधिकृत फेरीवालांमुळे तिथून मार्गक्रमण करणाऱ्या नागरिकांना अडथळा निर्माण होतो तसेच वाहतुकीचीही कोंडी होते. त्यामुळे अनधिकृत फेरीवाले हटविणेबाबत महापौर एडवोकेट हर्षाली चौधरी तसेच आयुक्त अभिनव गोयल यांनी सक्त निर्देश सर्व प्रभागाचे सहा. आयुक्त यांना दिले आहेत, त्या अनुषंगाने प्रभागाच्या सहा. आयुक्तांकडून अनधिकृत फेरीवाले हटाव मोहिमेसाठी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे ..असे असतानाही पदपथ, रस्ते व सार्वजनिक जागांवर सातत्याने फेरीवाले बसत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याने, ना फेरीवाला क्षेत्रातील फेरीवाला निर्मूलन मोहिमेची प्रभावी अंमलबजावणी न केल्याबाबत ग प्रभागातील कमलाकर सोनवणे आणि रवी बर्वे या कर्मचाऱ्यांवर महापालिका आयुक्त यांनी निलंबनाची कारवाई केली आहे..Mumbai News: जुहू समुद्रकिनाऱ्यावर यांत्रिक जाळी, सागरी प्रदूषण रोखण्यासाठी महापालिका प्रशासनाचा निर्णय.तसेच याबाबत ग प्रभागाचे सहाय्यक आयुक्त जयराम शिंदे यांनी, फेरीवाला निर्मूलन मोहिमेत कसूरी आणि कामचुकारपणा करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला पाठीशी घातले जाणार नाही. नागरिकांना मोकळे पदपथ आणि वाहतूक कोंडीमुक्त रस्ते देणे प्रशासनाचे प्राधान्य आहे. त्यासाठी मोहीम अधिक तीव्र करण्यात येणार असून कसलीही पर्वा केली जाणार नाही. त्यामुळे निष्काळजी कर्मचाऱ्यांवर कठोर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा दिला..Mumbai News: आरामदायी गाड्यांवर महापालिकेची उधळपट्टी! पदाधिकाऱ्यांवरील २ कोटी १६ लाखांचा खर्च वाया, नव्या गाड्या सहा महिन्यांत आवडेनाशा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.