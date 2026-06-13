Kalyan News: नगरसेविका वेटिंगवर, अभिनेत्याला थेट प्रवेश! कल्याण-डोंबिवलीत आयुक्तांना भेटण्यावरून वाद

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिका मुख्यालयातील महापौर दालनाबाहेर आज मोठा गोंधळ उडाला. काँग्रेसच्या गटनेत्या कांचन कुलकर्णी यांनी आयुक्तांच्या भेटीसाठी तब्बल दोन तास प्रतीक्षा करूनही भेट मिळत नसल्याने संताप व्यक्त करत प्रशासनाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली. याच वेळी अभिनेता सिद्धार्थ जाधव थेट आयुक्त आणि महापौर बैठकीत दाखल झाल्याने वादाला नवे तोंड फुटले..कुलकर्णी या काही महत्त्वाच्या नागरी प्रश्नांसंदर्भात आयुक्तांची भेट घेण्यासाठी प्रयत्नशील होत्या. मात्र, दीर्घकाळ प्रतीक्षा करूनही त्यांना भेटीसाठी वेळ मिळाला नाही. अशातच आयुक्त महापौर दालनात बैठकीसाठी उपस्थित होते. याच वेळी आयुक्तांची भेट न झाल्याने कांचन कुलकर्णी यांनी संताप व्यक्त केला..Navi Mumbai: नवी मुंबईच्या विकासाला 'पंचतारांकित' गती, व्यावसायिक जिल्ह्याची निर्मिती .अभिनेता सिद्धार्थ जाधव हा महापौर आणि आयुक्तांची भेट घेण्यासाठी मुख्यालयात आला. त्याला बैठकीत थेट प्रवेश देण्यात आल्याचे पाहताच कांचन कुलकर्णी अधिक आक्रमक झाल्या. 'लोकप्रतिनिधींना वेळ नाही आणि कलाकारांना थेट प्रवेश कसा दिला जातो,' असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला..अखेर वादावर पडदाकुलकर्णी यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे महापौर कार्यालयाबाहेर सुमारे २० मिनिटे तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले. उपस्थित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, गोंधळ वाढत असल्याचे लक्षात येताच महापौर स्वतः दालनाबाहेर आल्या आणि त्यांनी कुलकर्णी यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. यानंतर महापौरांनी चर्चेसाठी कुलकर्णी यांना दालनात बोलावले. दोघांमध्ये झालेल्या चर्चेनंतर वातावरण निवळले आणि अखेर या वादावर पडदा पडला..Mumbai Local Megablock: लोकलसह एक्स्प्रेसवर परिणाम! तिन्ही रेल्वे मार्गावर विशेष ब्लॉक; अनेक सेवा रद्द, पाहा वेळापत्रक.प्रयोगाचे निमंत्रण!कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील या संपूर्ण प्रकारावर प्रतिक्रिया देताना अभिनेता सिद्धार्थ जाधवने वाद टाळण्याचा प्रयत्न केला. 'मी एका नाट्यप्रयोगाच्या निमित्ताने भेटायला आलो होतो. इथे कोणालाही आडकाठी केली जात नाही. उलट प्रयोगाला सर्वांनी यावे, त्यासाठीच भेट घेतली,' असे सांगत त्यांनी अधिक भाष्य करण्यास नकार दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.