मुंबई

Kalyan News: नगरसेविका वेटिंगवर, अभिनेत्याला थेट प्रवेश! कल्याण-डोंबिवलीत आयुक्तांना भेटण्यावरून वाद

KDMC Controversy : कल्याण-डोंबिवलीत आयुक्तांना भेटण्यावरून वाद निर्माण झाला आहे. आयुक्तांच्या भेटीसाठी नगरसेविका वेटिंगवर असून अभिनेत्याला थेट प्रवेश दिल्यामुळे महापौर दालनाबाहेर मोठा गोंधळ उडाल्याचे समोर आले.
KDMC Controversy Over Meeting Commissioner

KDMC Controversy Over Meeting Commissioner

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिका मुख्यालयातील महापौर दालनाबाहेर आज मोठा गोंधळ उडाला. काँग्रेसच्या गटनेत्या कांचन कुलकर्णी यांनी आयुक्तांच्या भेटीसाठी तब्बल दोन तास प्रतीक्षा करूनही भेट मिळत नसल्याने संताप व्यक्त करत प्रशासनाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली. याच वेळी अभिनेता सिद्धार्थ जाधव थेट आयुक्त आणि महापौर बैठकीत दाखल झाल्याने वादाला नवे तोंड फुटले.

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