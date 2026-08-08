Ramesh Mhatre: रमेश म्हात्रेची तुरुंगातून सुटका होणार, आरोपपत्र दाखल होईपर्यंत गोव्यात वास्तव्य करणार

मुंबई : डोंबिवलीतील महापालिकेच्या रुग्णालयात तीन डॉक्टरांवरील हल्ल्याप्रकरणी आरोपपत्र दाखल होईपर्यंत राज्याच्या बाहेर राहण्याच्या अटीवर शिवसेनेचा (शिंदे गट) नगरसेवक रमेश सुकऱ्या म्हात्रेंची तुरुंगातून अखेर सुटका करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (ता. ७) दिले. .म्हात्रेंना कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या जामिनावरील स्थगिती उठवून न्यायालयाने कारागृहातून सुटका करण्याचे आदेश दिले. त्याच वेळी म्हात्रे हा आरोपपत्र दाखल होईपर्यंत गोव्यात राहणार असल्याची माहितीही न्यायालयाला देण्यात आली..MHADA Lottery: सर्वसामान्यांना हक्काचं घर मिळणार! म्हाडा मुंबईत साडेसात लाख घरं बांधणार; नवीन लॉटरी कधी निघणार? तारीख समोर.डॉक्टरांना मारहाणलोकप्रतिनिधी स्वतःच्याच मतदारांवर हल्ला करीत असेल तर अशी घटना लोकशाहीच्या मूळ गाभ्यालाच धक्का लावणारी असते, असे निरीक्षणही प्रभारी न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. हे प्रकरण जलदगतीने चालवण्याचे आणि निकाली लावण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. दुसरीकडे तपासाने वेग पकडला असून, आरोपींनी काही काळ तुरुंगात घालवला आहे, असे अधोरेखित करून न्यायालयाने म्हात्रेची तुरुंगातून सुटका करण्याचे आदेश दिले..स्वतःहून दिली हमीआरोपपत्र दाखल होईपर्यंत म्हात्रे यांनी राज्यात पाय ठेवू नये, या अटीवर त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला. त्या वेळी राज्याबाहेर राहण्याची हमी म्हात्रे यांनी न्यायालयाला दिली. उत्तर गोव्यातील अंजुना येथील एका रेसॉर्टचा पत्ताही म्हात्रेच्या वकिलांकडून न्यायालयाला देण्यात आला. तसेच अन्य तीन आरोपीही नजीकच्या गेस्ट हाउसमध्ये वास्तव्याला असल्याचेही सांगण्यात आले. त्यावर 'चला म्हणजे इथेही म्हात्रे एकटे नसणार,' असा टोलाही न्या. रवींद्र घुगे यांनी लगावला..Mumbai Railway : मुंबईच्या रेल्वेला केंद्राचा ‘मेगा बूस्ट’! एमयूटीपी-३ साठी ४०६.५६ कोटींची पहिली किस्त; ५० वर्षांसाठी बिनव्याजी कर्ज.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.