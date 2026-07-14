माझ्या लेकरावर अनेकांनी हल्ला केला, काळीज पिळवटून गेलं; KDMC डॉक्टरच्या आईने मागितलं पोलीस संरक्षण

डोंबिवली : 'पोत्याने पैसा ओतून वकील लावले तरी देवाच्या न्यायालयात सुटका नाही. मारहाणीच्या घटनेनंतर मुलगा गंभीर मानसिक धक्क्यात असून, झोपेतही दचकतो. या प्रकरणात न्यायालयाने आरोपीला कठोर कारवाई करावी,' अशी मागणी महापालिकेच्या शास्त्रीनगर रुग्णालयातील मारहाण झालेल्या डॉ. वैभव साळुंके यांच्या आईने सोशल मीडियावर केली आहे. तसेच स्वतःला आणि मुलाला पोलिस संरक्षण देण्याचीही मागणी केली आहे..पतीच्या निधनानंतर अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत मुलाला डॉक्टर बनविल्याचे त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटले आहे. 'ज्या मुलाला मी कधी हात लावला नाही. त्याच्यावर अनेकांनी एकत्रित हल्ला केल्याचे दृश्य पाहून माझे काळीज पिळवटून गेले,' अशी व्यथा त्यांनी व्यक्त केली आहे. रुग्णालयातील सीसीटीव्ही फुटेज, ऑडिओ क्लिप आणि कथित शिवीगाळीचा उल्लेख करून संपूर्ण प्रकाराची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींना कठोर शिक्षा व्हावी. रुग्णालयांत पुरेशी सुरक्षा आणि पोलिस बंदोबस्त असता, तर अशी घटना घडली नसती, असे मत व्यक्त केले..Navi Mumbai: प्रियकराच्या मदतीनं पतीला संपवलं, नंतर मृतदेहाचे तुकडे करून...; ११ महिन्यांनी नवी मुंबईतील हत्याकांड उघड .पोलिसांच्या वर्तणुकीचा निषेध नोंदविण्यासोबतच भविष्यात अशा घटना पुन्हा घडू नयेत, हा या आंदोलनामागील उद्देश असल्याचे बार असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले, या वेळी अॅड. श्रद्धा जोशी आणि अॅड. प्रदीप बाविस्कर यांनी सांगितले, की न्यायालयीन कामकाजात सहभागी असलेल्या वकिलांशी सन्मानपूर्वक वागणे ही पोलिस प्रशासनाची जबाबदारी आहे. न्यायालय परिसरात कोणत्याही प्रकारची दडपशाही किंवा गैरवर्तन सहन केले जाणार नाही..न्यायालयात वकिलांचे आंदोलनडोंबिवलीतील शास्त्रीनगर रुग्णालयातील डॉक्टर मारहाण प्रकरणातील १ मुख्य आरोपी तथा शिंदे गटाचे नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांच्या शुक्रवारी रिमांड सुनावणीदरम्यान पोलिसांनी वकिलांशी गैरवर्तन करून धमकावल्याचा आरोप करीत कल्याण बार असोसिएशनच्या वकिलांनी सोमवारी कल्याण न्यायालय परिसरात अनोखे आंदोलन केले. न्यायालयीन कामकाजावर कोणताही परिणाम होऊ न देता वकिलांनी आपल्या कोटावर लालफीत बांधून पोलिस प्रशासनाचा निषेध नोंदवला..Mumbai News: चेंबूर झाडं दुर्घटनेप्रकरणी सर्व निर्दोष, कारणही गोंधळात टाकणारं; अधिकारी-कंत्राटदारांना क्लीन चिट .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.