मुंबई

माझ्या लेकरावर अनेकांनी हल्ला केला, काळीज पिळवटून गेलं; KDMC डॉक्टरच्या आईने मागितलं पोलीस संरक्षण

KDMC Doctor Assult Case: केडीएमसी डॉक्टर मारहाण प्रकरणात न्यायालयाने आरोपीला कठोर कारवाई करावी, तसेच मुलाला पोलीस संरक्षण द्यावे अशी मागणी पीडित डॉक्टरच्या आईने केली आहे.
KDMC

KDMC

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

डोंबिवली : 'पोत्याने पैसा ओतून वकील लावले तरी देवाच्या न्यायालयात सुटका नाही. मारहाणीच्या घटनेनंतर मुलगा गंभीर मानसिक धक्क्यात असून, झोपेतही दचकतो. या प्रकरणात न्यायालयाने आरोपीला कठोर कारवाई करावी,' अशी मागणी महापालिकेच्या शास्त्रीनगर रुग्णालयातील मारहाण झालेल्या डॉ. वैभव साळुंके यांच्या आईने सोशल मीडियावर केली आहे. तसेच स्वतःला आणि मुलाला पोलिस संरक्षण देण्याचीही मागणी केली आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
dombivali
kalyan
Dombivli
kalyan dombivli municipal corporation
Kalyan-Dombivli Municipal Corporation