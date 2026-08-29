मुंबई

नवी मुंबईत झेरॉक्स दुकानात ३,५०० SIR फॉर्म, भाजप पदाधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल; एकाला रंगेहाथ अटक, पाच बीएलओ निलंबित

Kharghar SIR Form Case: खारघरमध्ये झेरॉक्स दुकानात SIR फॉर्म अनधिकृतपणे झेरॉक्स करत असल्याचा प्रकार उघड झाला आहे. याप्रकरणी भाजप पदाधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Kharghar SIR Form Case

Kharghar SIR Form Case

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी मुंबई : मतदारांच्या गोपनीय डेटाबाबत अत्यंत गंभीर प्रकार खारघरमध्ये उघडकीस आला आहे. निवडणूक आयोगाच्या विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण मोहिमेअंतर्गत गोळा करण्यात आलेले मतदारांचे मूळ गोपनीय गणनापत्रक एका खासगी दुकानात अनधिकृतपणे झेरॉक्स करताना भाजपच्या एका पदाधिकाऱ्याला शिवसेना (ठाकरे) पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी पकडले. निवडणूक आयोगाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. पनवेलचे नायब तहसीलदार यांच्या फिर्यादीवरून सूरज पाटील याच्याविरोधात खारघर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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Mumbai High Court
SIR Form Online: Step-by-Step Guide
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