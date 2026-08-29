नवी मुंबईत झेरॉक्स दुकानात ३,५०० SIR फॉर्म, भाजप पदाधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल; एकाला रंगेहाथ अटक, पाच बीएलओ निलंबित

नवी मुंबई : मतदारांच्या गोपनीय डेटाबाबत अत्यंत गंभीर प्रकार खारघरमध्ये उघडकीस आला आहे. निवडणूक आयोगाच्या विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण मोहिमेअंतर्गत गोळा करण्यात आलेले मतदारांचे मूळ गोपनीय गणनापत्रक एका खासगी दुकानात अनधिकृतपणे झेरॉक्स करताना भाजपच्या एका पदाधिकाऱ्याला शिवसेना (ठाकरे) पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी पकडले. निवडणूक आयोगाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. पनवेलचे नायब तहसीलदार यांच्या फिर्यादीवरून सूरज पाटील याच्याविरोधात खारघर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..खारघर सेक्टर १९ मधील दुकानात गोपनीय एसआयआर फॉर्म मोठ्या प्रमाणावर झेरॉक्स केले जात असल्याची माहिती शिवसेना (ठाकरे) पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना मिळाली. त्यानुसार गुरुवारी (ता. २७) सायंकाळी रायगड जिल्हा संपर्कप्रमुख प्रसाद भोईर, महानगरप्रमुख अॅड. समाधान काशिद, बालेश भोजने यांच्यासह शिवसैनिकांनी त्या दुकानात धाव घेतली. त्या वेळी पाटील हा गणनापत्रकाचे हजारो फॉर्मच्या झेरॉक्स प्रती काढताना आढळला. यावरून दोन्ही गटांत बाचाबाची होऊन तणाव निर्माण झाला..जीएसटी माफ करण्यासाठी दीड कोटींची मागणी, 40 लाखांची लाच घेताना CGSTचे अतिरिक्त आयुक्त, अधीक्षकासह तिघांना अटक.याची माहिती मिळताच खारघर पोलिसांनी पाटील याला ताब्यात घेतले. तसेच हजारो गणनापत्रक फॉर्म जप्त केले; मात्र पाटील हा संशयास्पदरीत्या पोलिस ठाण्यातून फरार झाल्याचा आरोप बालेश भोजने यांनी केला. तसेच शिवसैनिकांनी पोलिस ठाण्याच्या आवारात जोरदार घोषणाबाजी केल्याने काही काळ तणावाचे वातावरण होते..पनवेलचे उपविभागीय अधिकारी पवन चांडक यांच्या आदेशानुसार, नायब तहसीलदार सुनील जाधव यांच्यासह महसूल अधिकाऱ्यांच्या पथकाने खारघर पोलिस ठाण्यात धाव घेतली. तसेच पोलिसांनी झेरॉक्स दुकानातून जप्त केलेल्या फॉर्मची तपासणी केली. त्यात १८८-पनवेल विधानसभा मतदारसंघातील विविध यादी भागांतील अधिकृत मूळ अर्ज असल्याचे निष्पन्न झाले..Mumbai Crime: मुंबई-नाशिक महामार्गावर दरोडेखोरांचा थरार, पोलिसाकडूनच ६१ लाखांची लूट, पाच जणांना अटक.या फॉर्मवर मतदारांचे मूळ रंगीत फोटो, भरलेले तपशील आणि संबंधित मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आढळल्या. महसूल विभागाने सर्व फॉर्म आणि साहित्य जप्त केले. त्यानंतर नायब तहसीलदार सुनील जाधव यांनी सूरज पाटील याच्याविरोधात खारघर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे..पाच बीएलओ निलंबितखारघरमधील ११ मतदान केंद्रांशी संबंधित एसआयआर फॉर्म झेरॉक्स सेंटरमध्ये आढळल्याची गंभीर दखल घेत रायगडचे जिल्हाधिकारी किसन जावळे यांनी संबंधित पाच बीएलओंना निलंबित केले आहे..खारघरमध्ये बीएलओच्या मदतीने बोगस नोंदणी केल्याचा संशय आहे. खारघरमधील सर्व केंद्रावर हे झाले असावे, अशी शंका आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून सत्य जनतेसमोर यावे, यासाठी लढा देणार आहे.- लीना गरड, नगरसेविका (ठाकरे गट).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.