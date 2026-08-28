Navi Mumbai: तीन महिने श्वासनलिकेत अडकलेली चिकूची बी काढण्यात यश, खारघरमधील मेडिकव्हर हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांची कामगिरी

खारघर : सततचा श्वास घेण्यास त्रास, छातीत घरघर आणि उपचार करूनही आराम न मिळणाऱ्या उलवे येथील ३८ वर्षीय प्रसाद नाखवा यांच्या डाव्या श्वासनलिकेत तब्बल दोन ते तीन महिन्यांपासून चिकूची बी अडकून राहिल्याचे निदान झाले. खारघर येथील मेडिकव्हर हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांनी ब्रॉन्कोस्कोपीद्वारे ही बी यशस्वीरीत्या काढत रुग्णाला मोकळा श्वास दिला..गेल्या दोन-तीन महिन्यांपासून नाखवा यांना श्वास घेण्यास त्रास आणि घरघर जाणवत होती. विविध ठिकाणी उपचार घेऊनही कायमस्वरूपी सुधारणा होत नसल्याने त्यांना ब्रॉन्कोस्कोपीचा सल्ला देण्यात आला. .Mumbai Local: दरवाजात उभं राहण्यावरुन वाद, रागात तरुणाला धावत्या लोकलमधून खाली ढकललं; बोरीवली स्थानकात थरार.एचआरसीटी स्कॅनमध्ये डाव्या मुख्य श्वासनलिकेत अरुंदपणा आढळला. फुप्फुसरोग तज्ज्ञ डॉ. शाहिद पटेल, डॉ. तनय सिन्हा आणि भूलतज्ज्ञ डॉ. शहाबुद्दीन यांच्या पथकाने ब्रॉन्कोस्कोपी केली. या वेळी श्वासनलिकेत चिकूची बी आढळली. सुमारे ५० मिनिटांच्या प्रयत्नानंतर बी कोणतीही दुखापत न करता काढली..Pune Mumbai Intercity: पुणे-मुंबई इंटरसिटीच्या डबे वाढवण्याला ‘ब्रेक’; फलाट आणि पिट लाइन अपुरी, प्रवाशांना नाहक फटका.चिकू खाताना सुमारे तीन महिन्यांपूर्वी ठसका लागल्याचे नातेवाइकांनी सांगितले. मात्र, त्यानंतर त्रास कमी झाल्याने ही बाब डॉक्टरांना सांगितली गेली नव्हती. वेळेत उपचार न झाल्यास संसर्ग, वारंवार न्यूमोनिया किंवा फुप्फुसाचा काही भाग निकामी होण्याचा धोका होता. दरम्यान, सध्या त्यांची प्रकृती सुधारली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.