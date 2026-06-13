Navi Mumbai Electricity: अंधारात बुडालं खारघर, हजारो कुटुंबाचे हाल; अचानक वीज गेल्यानं लिफ्टमध्ये अडकले तरुण तरुणी

खारघर : उच्च दाबाच्या विद्युतवाहिनीत अचानक बिघाड झाल्याने सेक्टर ३० ते ३६ परिसरातील वीजपुरवठा रात्री साडेअकराच्या सुमारास खंडित झाला. परिणामी, परिसरातील सुमारे १५ हजार कुटुंबांना गुरुवारी (ता. १२) रात्र अंधारात काढावी लागली. अखेर पहाटे ५च्या सुमारास वीजपुरवठा सुरळीत करण्यात आला. .खारघर सेक्टर ३० ते ३६ परिसरात रात्री वीजपुरवठा खंडित झाला. महावितरणकडून उच्च दाब विद्युतवाहिनीत बिघाड झाल्याने पहाटे साडेपाच वाजेपर्यंत वीजपुरवठा खंडित राहील, असा संदेश सामाजिक माध्यमांवर प्रसारीत झाला. याची माहिती मिळताच परिसरातील सामाजिक व राजकीय कार्यकर्त्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. .Mumbai Local Megablock: लोकलसह एक्स्प्रेसवर परिणाम! तिन्ही रेल्वे मार्गावर विशेष ब्लॉक; अनेक सेवा रद्द, पाहा वेळापत्रक.त्यावेळी उच्च दाब विद्युतवाहिनीच्या दुरुस्तीसाठी विशेष कौशल्य असलेल्या कामगारांची आवश्यकता असल्याने त्यांना बाहेरून बोलावल्याचे निदर्शनास आले. दरम्यान, खारघरमध्ये वारंवार उद्भवणाऱ्या विजेच्या समस्यांमुळे नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. वाढती लोकसंख्या आणि विजेची मागणी लक्षात घेऊन यंत्रणा सक्षम करण्याची मागणी रहिवाशांकडून होत आहे..लिफ्ट आणि पाणीपुरवठा ठप्पपाणीटंचाई: वीज खंडित झाल्यामुळे अनेक गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील पाणी उपसणारे पंप बंद पडले. परिणामी, नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासह नी दैनंदिन वापराच्या पाण्यासाठी वणवण करावी लागली.लिफ्टसेवा विस्कळित : उंच इमारतींमधील लिफ्टसेवा पूर्णपणे ठप्प झाली. काही इमारतींमध्ये नागरिक लिफ्टमध्ये अडकले होते, ज्यांना सुरक्षा रक्षक आणि तांत्रिक कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने सुखरूप बाहेर काढण्यात आले.बॅकअप यंत्रणा फेल : सुमारे पाच तास वीज गुल असल्याने घरांमधील इन्व्हर्टर आणि सोसायट्यांच्या बॅकअप यंत्रणांवर प्रचंड ताण आला आणि काही वेळातच त्याही बंद पडल्या..मागील वर्षी २१ तास विजेविनामागील वर्षीही जून महिन्यात सेंट्रल पार्कसमोरील मुख्य रस्त्याखालील सुमारे २०० मीटर लांबीची भूमिगत वीजवाहिनी जळून खाक झाली होती. त्या घटनेमुळे खारघर सेक्टर २० ते ३६ परिसरातील सुमारे २५ हजार ग्राहकांना तब्बल २१ तास विजेविना राहावे लागले होते..उच्च दाब विद्युतवाहिनीत तांत्रिक बिघाड झाल्याने ही समस्या निर्माण झाली होती. माहिती मिळताच तांत्रिक पथके घटनास्थळी दाखल झाली. उच्च दाब वाहिनीच्या दुरुस्तीसाठी बाहेरून कुशल कामगार बोलावून काम हाती घेण्यात आले. पहाटे ५ च्या सुमारास वीजपुरवठा पूर्ववत करण्यात आला.- व्यंकटेश कासल, अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता, महावितरण..वीज पुरवठा लवकर सुरु व्हावे यासाठी सेक्टर २९ उपकेंद्रात गेल्यावर उच्च दाबाची वाहनीत बिघाड झाल्याचे समजले. रात्री बारा ते पहाटे पाच या वेळेत वीज वाहिनी दुरुस्तीच्या ठिकाणी होतो. दरम्यान घरी मुले वीज पुरवठा लवकर सुरु होईल या प्रतीक्षेत रात्र जागून काढली. पुन्हा वीज पुरवठा खंडित होवू नये यासाठी महावितरणने उपाय योजना करावी.- साजिद पटेल, रहिवासी, सेक्टर ३० ओवे गाव खारघर.लिफ्टमध्ये चार तरुण अडकलेखारघरमधील सेक्टर ३४ येथील वीजपुरवठा खंडित झाल्याने ट्युलिप को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटीमध्ये चार तरुण लिफ्टमध्ये अडकून पडला. याची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाने तत्परतेने चौघांची सुटका केली. ट्युलिप सोसायटीमध्ये गुरुवारी (ता. १२) दुपारच्या सुमारास अचानक वीजपुरवठा खंडित झाला. त्याचवेळी लिफ्टमधून प्रवास करणारे दोन तरुण आणि दोन तरुणी चौथ्या मजल्याजवळ लिफ्टमध्ये अडकले. या घटनेची माहिती मिळताच खारघर पोलिस ठाण्याचे कर्मचारी दांडेकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली व सिडको अग्निशमन केंद्राला मदतीचा संदेश दिला..घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन काही क्षणात अग्निशमन वाहन घटनास्थळी दाखल झाले. जवानांनी परिस्थितीचा आढावा घेत तात्काळ बचावकार्य सुरू केले. रेस्क्यू उपकरणांतील कटवणी आणि स्प्रेडरच्या सहाय्याने लिफ्टचा दरवाजा काळजीपूर्वक उघडण्यात आला आणि चौघांनाही सुखरूप बाहेर काढण्यात आले. या घटनेनंतर परिसरातील रहिवाशांनी अग्निशमन दलाच्या तत्परतेचे कौतुक करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.