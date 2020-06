किरीट सोमय्यांचा राज्य सरकारवर हल्लाबोल, शेअर केला पालिकेचा अहवाल

मुंबई- कोरोना व्हायरसनं सर्वत्र फैलाव केला आहे. मुंबईत कोरोनाबाधितांचा आकडा दिवसेंदिवस वाढताना दिसतोय. राज्यातली परिस्थितीही दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. अशातच भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी बुधवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि महाविकास आघाडीवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. सोमय्यांनी कोरोनामुळे होणाऱ्या मृत्यूबद्दल अंतर्गत अहवालाबद्दल सांगितलं आहे. ठाकरे सरकारचा कोरोनामुळे होणाऱ्या मृत्यूच्या अहवाल सोमय्या यांनी ट्विटरवर शेअर केला आहे. या अहवाल शेअर करुन कोरोनाबाधितांचा वाढता आकडा यावर लक्ष केंद्रित करुन दिलं आहे.

16 जून मुंबई महापालिकेमध्ये 862 कोरोना मृत्यूची नोंद झाली, ज्यांचा पूर्वी नैसर्गिक (non-corona) मृत्यू म्हणून उल्लेख करण्यात आला आहे. 16 जूनला बीएमसीनं निवदेनात मुंबईत 3165 कोरोना रुग्णांचा मृत्यू झाला. 15 जूनला 2248, (862 जुनी सुधारणा), 16 जूनला 55 जणांचा मृत्यू, असं ट्विट भाजप नेत्यानं केलं.

Thackeray Sarkar Under Reporting of Corona Death exposed now

16 June BMC added 862 Corona Death, earlier mentioned as Natural (non corona) Death

In statement of 16 June BMC stated Total Corona Death in Mumbai 3165

2248 as on 15 June + 862 old correction + 55 death of 16 June pic.twitter.com/Z26JnKg13B

— Kirit Somaiya (@KiritSomaiya) June 17, 2020