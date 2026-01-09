मुंबई

Kirit Somaiya : किशोरी पेडणेकरांविरुद्ध किरीट सोमय्या यांची तक्रार; गुन्ह्यांची माहिती लपवल्याचा आरोप!

KishoriPednekar Affidavit : माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी निवडणूक शपथपत्रात बॉडीबॅग घोटाळा आणि इतर गुन्ह्यांची माहिती लपवल्याचा आरोप किरीट सोमय्यांनी केला आहे.
Kirit Somaiya Accuses Kishori Pednekar of Hiding Criminal Records

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : माजी महापौर आणि शिवसेना उद्धव गटाच्या उमेदवार किशोरी पेडणेकर यांनी निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती दिली आणि आपल्यावरील गुन्ह्यांची माहिती लपवली, अशी तक्रार भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे केली आहे.

