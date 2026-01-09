Kirit Somaiya : किशोरी पेडणेकरांविरुद्ध किरीट सोमय्या यांची तक्रार; गुन्ह्यांची माहिती लपवल्याचा आरोप!

मुंबई : माजी महापौर आणि शिवसेना उद्धव गटाच्या उमेदवार किशोरी पेडणेकर यांनी निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती दिली आणि आपल्यावरील गुन्ह्यांची माहिती लपवली, अशी तक्रार भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे केली आहे. .आग्रीपाडा पोलीस ठाण्यात पेडणेकर यांच्याविरुद्ध ऑगस्ट २०२३ मध्ये कोविड रुग्णांचे मृतदेह ठेवण्यासाठीच्या बॉडीबॅग घोटाळ्यातील गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्या गुन्ह्यांमध्ये पेडणेकर यांचे नाव आहे. सोळाशे रुपयांची ही बॅग ६,७१९ रुपयांना महापालिकेने खरेदी केली. महापालिकेने अशा हजारो बॅगा वेदांत इन्फोटेक कडून खरेदी केल्या. याप्रकरणी प्पेडणेकर यांनी उच्च न्यायालयातून जामीनही घेतला होता असे सोमय्या यांचे म्हणणे आहे..Devendra Fadnavis : "उद्धव ठाकरेंनी एक विकासकाम सांगावे, मी ३ हजार देईन"; फडणवीसांनी उडवली ठाकरेंची खिल्ली!.तर निर्मल नगर पोलीस ठाण्यातही जानेवारी २०२३ मध्ये पेडणेकर यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल आहे. त्यांनी २०१७ च्या निवडणूक अर्जात वरळी गोमाता एस आर ए मध्ये राहत असल्याचा पत्ता दिला होता, असे सोमय्या यांनी आपल्या तक्रार अर्जात म्हटले आहे. पेडणेकर यांची कंपनी किश कॉर्पोरेट सर्विसेस इंडिया लिमिटेड विरुद्धही ना. म. जोशी मार्ग पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. ही सर्व माहिती पेडणेकर यांनी निवडणूक अर्जात व शपथपत्रात लपवल्याचे सोमैय्या यांनी तक्रारीत म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.