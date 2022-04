हल्ल्याच्या चौकशीसाठी सोमय्यांची हायकोर्टात धाव; केली 'ही' महत्वाची मागणी

By

मुंबई : भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी आपल्यावरील हल्ल्याच्या चौकशीसाठी मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली आहे. आपल्यावर शिवसैनिकांनी केलेल्या हल्ल्याची सीबीआय चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी या याचिकेतून केली आहे. (Kirit Somaiya rushes High Court to probe attack on him demanded CBI inquary)

सोमय्यांनी याचिकेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील आणि मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांची तक्रार केली आहे. तसेच आपल्यावर हल्ला करणाऱ्या शिवसेनेच्या गुंडांना तात्काळ अटक करा, अशी मागणी केली आहे. गृहमंत्री आणि पोलीस आयुक्तांनी माझ्यावर खोटी एफआयआ दाखल केली. याविरोधात आपण हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली असून याची तात्काळ सुनावणी घ्यावी अशी विनंती मी हायकोर्टात करणार आहे, असं किरीट सोमय्या यांनी सांगितलं.

खासदार नवनीत राणा आणि त्यांचे पती रवी राणा यांना खार पोलिसांनी अटक केल्यानंतर त्यांना भेटण्यासाठी किरीट सोमय्या निघाले होते. यावेळी वाटेत शिवसैनिकांनी सोमय्यांच्या गाडीवर दगडफेक केली. सोमय्यांच्या कारची काच फुटून त्यांच्या हनुवटीला जखम झाल्याचा दावा सोमय्या यांनी केला आहे. पण सोमय्यांना झालेली जखम गंभीर नसल्याचं भाभा रुग्णालयानं मुंबई पोलिसांना दिलेल्या आपल्या वैद्यकीय अहवालात म्हटलं होतं.