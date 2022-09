सोमय्यांना माफी मागावी लागेल किंवा...; अनिल परबांनी केलं दापोलीच्या रिसॉर्टबाबत भाष्य

मुंबई : अनिल परब यांच्या दापोलीमधील कथित वादग्रस्त रिसॉर्टबाबत खुद्द परब यांनी नव्यानं भाष्य केलं आहे. सोमय्या वारंवार माझी आणि उद्धव ठाकरेंची बदनामी करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप करत सोमय्यांना याप्रकरणी माफी मागावी लागेल किंवा कारवाईला सामोर जावं लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. (Kirit Somayya will have to apologize Anil Parab commented on resort of Dapoli)

हेही वाचा: ShivSena: शिवसेनेवर एकही ओरखडा आलेला नाही, काल सिद्ध झालंय - अनिल परब

परब म्हणाले, "दापोलीच्या रिसॉर्टबाबती मी वारंवार सांगितलं आहे. त्या रिसॉर्टशी माझा काही संबंध नाही. याबाबत ईडीकडून, स्थानिक प्राधिकरणाकडून चौकशी झाली आहे. याबाबत स्थानिक प्राधिकरण आणि कोर्टाच्या आदेशाला आम्ही बंधनकारक आहोत. किरीट सोमय्या काय म्हणले याला आम्ही बांधील नाही. ज्या यंत्रणांना अधिकार आहे ते जे आदेश देतील त्याचं आम्ही पालन आम्ही करु"

हेही वाचा: Dasara Melava : शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्याचा निकाल लांबणीवर; कधी होणार सुनावणी?

सोमय्यांना माफी मागावी लागेल

ज्यांचा या रिसॉर्टशी संबंध आहे ते पाहतील याचं काय करायच ते. सदानंद कदम यांनी ते रिसॉर्ट आपल्या मालकीचं असल्याचा खुलासा केला आहे. त्याचं सातबाऱ्यावर नावही आहे. पण सोमय्या वारंवार माझी आणि उद्धव ठाकरेंची बदनामी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यांच्याविरोधात मी अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल केला आहे, त्यामुळं सोमय्यांना या प्रकरणात एकतर माफी मागावी लागेल किंवा कारवाईला सामोर जावं लागेल, असा इशाराही अनिल परब यांनी दिला आहे.

मी शिवसैनिक मला कसलीही ऑफर नाही

एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गेलेल्या प्रताप सरनाईक यांना ईडीनं क्लीनचीट दिल्याची माहिती समोर आली आहे. त्याप्रमाणं तुमच्यावरची कारवाई थोपवण्यासाठी तुम्हालाही ऑफर मिळाली आहे का? या प्रश्नावर बोलताना अनिल परब म्हणाले, "मी शिवसैनिक आहे मला कसलीही ऑफर नाही. मी याबाबत काही बोलू इच्छित नाही कारण मी काही चुकीचं केलेलं नाही"