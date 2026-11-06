शासननियुक्त संचालकांच्या मतदानावर प्रश्नचिन्ह, गोकुळ निवडणूकीबाबत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने कायदेशीर पेच होण्याची शक्यता

सदानंद पाटील मुंबई : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) अध्यक्ष पदाची निवडणूक येत्या दहा नोव्हेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने दिले आहेत. मात्र, या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने सहकार कायद्यात दुरुस्ती करत शासननियुक्त पाच संचालक नेमण्याचा आणि त्यातील चार संचालकांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे या निवडणुकीत शासननियुक्त संचालकांना प्रत्यक्ष मतदान करता येणार का, असा मोठा कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे..'गोकुळ'च्या अध्यक्षपदाच्या निवडीचा तिढा आणखी क्लिष्ट बनला आहे. उच्च न्यायालयाच्या सर्किट बेंचने या विशेष निवडणुकीसाठी केवळ निवडून आलेल्या २५ संचालकांनाच मतदानासाठी उपस्थित राहण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाचा हा आदेश प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत असतानाच राज्य शासनाने केलेल्या कायद्यातील दुरुस्तीमुळे कायदेशीर संघर्ष उभा राहिला आहे. न्यायालयाचा आदेश विरुद्ध राज्य सरकारचा सुधारित कायदा अशा स्थितीत न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय शासननियुक्त संचालकांना मतदानाची संधी मिळणे कायदेशीरदृष्ट्या कठीण मानले जात आहे..Navi Mumbai Crime : नवी मुंबई हादरली ! दिवाळीच्या उत्साहाला गालबोट, दोन तरुणींवर गोळीबार; प्रेमप्रकरणातून हल्ल्याचा संशय, एकाला अटक.गोकुळ ही प्राथमिक दूध उत्पादकांची संस्था असल्याने तेथील निर्णय हे केवळ निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्याच (संचालकांच्या) मतांतून व्हावेत हेच न्यायालयाला अपेक्षित असल्याचे परवाच्या निर्णयावरून स्पष्टपणे सूचित होते. असे असताना, सहकार कायद्यातील नवीन बदलानुसार, पीठासीन अधिकारी शासननियुक्त संचालकांना मतदानाची परवानगी देणार का? अशी परवानगी मिळवण्यासाठी दहा नोव्हेंबरपूर्वी राज्य सरकार उच्च न्यायालयात धाव घेऊन आदेशात स्पष्टीकरण किंवा सुधारणा करून घेणार का, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत..Mumbai Local Train: मुंबईकरांसाठी मोठी बातमी! पनवेल-वसई थेट लोकलसाठी १२,७१० कोटींचा प्रस्ताव; १७ स्थानके, ६९ किमीचा नवा रेल्वेमार्ग.सहकार कायद्यानुसार स्वीकृत व नामनिर्देशित संचालकांना पदाधिकारी निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार नसणे हीच आजवरची कायदेशीर आणि न्यायिकदृष्ट्वा मान्य झालेली संरचना आहे; त्यामुळे एकीकडे निवडणूक प्रक्रिया सुरू झालेली असताना अशा प्रकारे ऐनवेळी नियम बदलणे हे कायदेविषयक मूलभूत तत्त्वांच्या आणि सहकारी लोकशाहीच्या मूळ संकल्पनेच्या पूर्णपणे विरुद्ध ठरू शकते. त्यातच हे प्रकरण आधीच न्यायप्रविष्ट असताना शासनाने घेतलेला असा निर्णय उच्च न्यायालयात किती टिकेल याबाबत दाट शंका आहे.- अॅड. युवराज नरवणकर, ज्येष्ठ विधिज्ञ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.