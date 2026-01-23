Koli Bhavan: कोळी भवन केव्हा बांधणार? बिहार भवनाच्या मुद्द्यावरून समाजाचा राज्य सरकारला सवाल

नितीन बिनेकर मुंबई : कोळी भवन ही भीक नव्हे, तर मराठी अस्मितेचा हक्क आहे. ज्याप्रमाणे बिहार भवनसाठी पायघड्या अंथरल्या त्याचप्रमाणे आमच्यासाठी कोळी भवन बांधा, अशी मागणी मुंबईतील कोळीबांधवांनी केली आहे. बिहार भवनला सवलतीच्या दरात जमीन देण्यासंदर्भात ‘सकाळ’मध्ये वृत्त प्रसिद्ध होताच कोळी समाजासह मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या कर्मचारी संघटनाही आक्रमक झाल्या आहेत. या दोन्ही संघटनांनी आपल्या मागणीसाठी केंद्र व राज्य सरकारकडे तातडीचा पत्रव्यवहार केला आहे..मच्छीमार कृती समितीने पाठवलेल्या पत्रात मुंबईच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक जडणघडणीत कोळी समाजाच्या योगदानाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून मासेमारी, बंदराशी संबंधित कामे आणि सागरी व्यापाराच्या माध्यमातून कोळी समाजाने मुंबई उभारण्यात मोलाचा वाटा उचलला आहे; मात्र आजतागायत कोळी समाजासाठी स्वतंत्र, राज्यस्तरीय कोळी भवन अस्तित्वात नसल्याची खंत या पत्रात व्यक्त करण्यात आली आहे..Mumbai Bihar Bhavan: महाराष्ट्रात बिहार भवनाचा मुद्दा पेटला! मनसेचा विरोध, तर शिंदे सेनेचा पाठिंबा.दरम्यान, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट डॉक अँड जनरल एम्प्लॉइज युनियननेही मुंबई पोर्ट प्राधिकरणाचे अध्यक्ष व केंद्रीय विभागाकडे स्वतंत्र पत्र पाठवून बंदर कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित प्रश्नांकडे लक्ष वेधले आहे. मुंबईचे डॉक उभारणाऱ्या मराठी कर्मचाऱ्यांना अद्याप घरासाठी जमीन मिळालेली नाही. बिहार भवनसाठी सवलतीच्या दरात जमीन देण्याचा विचार सुरू असताना आमच्या मूलभूत मागण्या डावलल्या जात असल्याचा मुद्दा या पत्रात ठळकपणे मांडण्यात आला आहे..३०० कोटींची तरतूद करामुंबई पोर्ट प्राधिकरणाच्या मालकीची योग्य व मोक्याची जमीन कोळी भवनसाठी देण्यात यावी. यासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात किमान ३०० कोटी रुपयांची विशेष तरतूद करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. प्रस्तावित कोळी भवनमध्ये समाजाचा इतिहास व संस्कृती जपणारे संग्रहालय, संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र, सांस्कृतिक सभागृह तसेच महिला व युवकांसाठी कौशल्य विकास सुविधा असाव्यात, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे..प्रमुख मागण्याबिहार भवनसाठी जमीन देण्याचे धोरण व मंजुरी प्रक्रिया सार्वजनिक करावी.जमीन वाटपास स्थगिती द्यावी.एमबीपीटीच्या जमिनीवर कोळी भवन उभारा.मासळी व्यवसायावरील अवाजवी भाडे तत्काळ कमी करा.कोळीवाड्यांसाठी एफएसआय व स्वतंत्र विकास योजना लागू करा..Mumbai Bihar Bhavan: सुविधा, निवास अन्... दिल्ली नंतर मुंबईतही बिहारची ओळख; ३१४ कोटींचे बिहार भवन उभारणार.मुंबईच्या उभारणीत मोलाचा वाटा असणाऱ्या समाजाचे आजही मुंबईत स्वतंत्र कोळी भवन नाही. बिहार भवनसाठी दिलेल्या सवलतीचा आधार घेऊन कोळी बांधवांनादेखील समान न्याय देण्यात यावा.- देवेंद्र तांडेल, अध्यक्ष, अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.