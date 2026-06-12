मुंबई

Mumbai News: कोळ्यांच्या बोटी पालिकेकडून जप्त, वॉचडॉग फाउंडेशनची कारवाईची मागणी

Koli Community: महापालिका अधिकाऱ्यांनी कोळीबांधवांच्या मासेमारी बोटी जप्त करण्यात आल्या आहेत. यामुळे कोळी समाजात तीव्र संताप व्यक्त करत वॉचडॉग फाउंडेशनने कारवाईची मागणी केली आहे.
Koli Community Fishing Boat

Koli Community Fishing Boat

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : पावसाळी मासेमारी बंदीच्या काळात गिरगाव चौपाटीवर सुरक्षेसाठी लावून ठेवलेल्या स्थानिक कोळीबांधवांच्या मासेमारी बोटी महापालिका अधिकाऱ्यांनी जप्त केल्याने कोळी समाजात तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. याप्रकरणी वॉचडॉग फाउंडेशनने राज्य सरकारकडे धाव घेतली असून, दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची आणि बोर्टीच्या नुकसानीची भरपाई देण्याची मागणी केली आहे.

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