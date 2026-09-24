Kokan Railway : पाच वर्षांत कोकण रेल्वेवर रोज १०० हून अधिक गाड्या; दुपदरीकरणाला वेग, २२ सप्टेंबरला कोकण रेल्वे होणार कर्जमुक्त

मुंबई - कोकण रेल्वे मार्गावरील प्रवासी आणि मालवाहतूक क्षमता वाढविण्यासाठी दुपदरीकरणाच्या कामाला वेग देण्यात येणार असून, पुढील पाच वर्षांत या मार्गावर दररोज १०० हून अधिक गाड्या चालविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. दुपदरीकरणासाठी पेडणे आणि जुनेगोवे येथे नव्या बोगद्यांचे काम हाती घेण्यात येणार असून, त्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाने आवश्यक निधी मंजूर केला आहे, अशी माहिती कोकण रेल्वेचे अध्यक्ष संतोष कुमार झा यांनी पणजी येथे दिली..दुपदरीकरणासाठी सर्वेक्षणम्हापसा-मंगळुरू ते गोवा आणि गोवा ते वैभववाडी या मार्गांच्या दुपदरीकरणासाठी सध्या सर्वेक्षण सुरू आहे. सर्वेक्षणानंतर सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करून अंतिम मंजुरीसाठी रेल्वे मंत्रालयाकडे पाठविला जाणार आहे. कोकण रेल्वे मार्गाचे विद्युतीकरण पूर्ण झाल्याने इंधनावरील खर्चात दरवर्षी सुमारे १९० कोटी रुपयांची बचत होत असल्याचे झा यांनी सांगितले..रो-रोच्या फेऱ्या ४६ पर्यंतमालवाहतुकीला चालना देण्यासाठी कोलाड-सुरतकल रो-रो सेवेचा विस्तार करण्यात येणार आहे. ऑक्टोबरपासून या सेवेच्या फेऱ्या १२ वरून ४६ करण्यात येणार असून, एका फेरीत ५७ टन वजनाची अवजड वाहने वाहून नेण्याची क्षमता असेल..परदेशातील मेट्रो प्रकल्पांकडेही लक्षकोकण रेल्वेने बोगदे, विद्युतीकरण आणि पूल बांधणीतील अनुभवाच्या आधारे देशभरातील विविध प्रकल्पांची कामे मिळविली आहेत. विविध कामांमधून सुमारे २५ हजार ५०० कोटी रुपयांची कंत्राटे मिळाली असून, पुढील सहा महिन्यांत आणखी १५ हजार कोटी रुपयांची कामे मिळण्याची शक्यता आहे. काँगो मेट्रो आणि दुबई मेट्रोच्या निविदा प्रक्रियेतही कोकण रेल्वेने सहभाग नोंदविला आहे. देशभरात रेल्वे बांधकामाशी संबंधित ८ हजार ५०० कोटी रुपयांचे प्रकल्प सध्या प्रगतीपथावर आहेत..२२ सप्टेंबरला कर्जमुक्तीआर्थिक आघाडीवरही कोकण रेल्वेने महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. रोखे बाजारातून उभारलेल्या कर्जाचा अखेरचा ३०० कोटी रुपयांचा हप्ता २२ सप्टेंबर रोजी फेडण्यात येणार असून, त्यानंतर कंपनी कर्जमुक्त होणार आहे. कोरोनाचा कालावधी वगळता मागील तीन वर्षांत अनुक्रमे ३२३ कोटी, १३८ कोटी आणि १९९ कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा झाला. पुढील पाच वर्षांत वार्षिक नफा ३०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे झा यांनी सांगितले.प्रवासी सुविधांसाठी यंदा २१ कोटी रुपये, तर मागील तीन वर्षांत एकूण ४५ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.