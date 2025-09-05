Konkan Railway: कोकण रेल्वेची रो-रो सेवा योजना फसली, परतीसाठी एकही नोंदणी नाही!

मुंबई

Railway Ro-Ro Service: कोकण रेल्वेने कोकणवासीयांसाठी रोरो सेवा सुरु केली, मात्र या सेवेला प्रवाशांचा योग्य प्रतिसाद मिळाला नसल्यामुळे ही योजना फसली असल्याचे समोर आले आहे.
मुंबई : कोकणात गेलेल्या गणेशभक्तांच्या परतीच्या प्रवासासाठी कोकण रेल्वेने सुरू केलेल्या कार रो रो सेवेला अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने ही योजना अक्षरशः फसली आहे. पहिल्या फेरीत अवघ्या चार कार आणि १९ प्रवासी घेऊन ही सेवा रवाना झाली. दरम्यान, परतीसाठी मात्र एकही नोंदणी झालेली नाही.

