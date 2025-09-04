मुंबई

kokannagar Govinda Pathak: १० थरांची 'वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद', कोकणनगर गोविंदा पथकाचा पराक्रम

World Record: कोकणनगर गोविंदा पथकाने १० थरांचा मानवी मनोरा उभारून विश्वविक्रम प्रस्थापित केला आहे. कोकणनगर गोविंदा पथक हे दहा थरांचा विक्रम गिनीज बुकमध्ये नोंदविणारे पहिलेच पथक ठरले आहे.
kokannagar Govinda Pathak

kokannagar Govinda Pathak

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : ठाण्यातील ऐतिहासिक संस्कृती युवा प्रतिष्ठान आयोजित दहीहंडी सोहळ्याने पुन्हा एकदा महाराष्ट्राचा झेंडा जागतिक पातळीवर फडकावला आहे. तब्बल १३ वर्षांपूर्वी या दहीहंडी सोहळ्याने गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद केली होती. आज पुन्हा त्याच परंपरेचा जागतिक गौरव वाढवत कोकणनगर गोविंदा पथकाने १० थरांचा मानवी मनोरा उभारून विश्वविक्रम प्रस्थापित केला आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
world record
govinda

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com