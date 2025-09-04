kokannagar Govinda Pathak: १० थरांची 'वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद', कोकणनगर गोविंदा पथकाचा पराक्रम

मुंबई : ठाण्यातील ऐतिहासिक संस्कृती युवा प्रतिष्ठान आयोजित दहीहंडी सोहळ्याने पुन्हा एकदा महाराष्ट्राचा झेंडा जागतिक पातळीवर फडकावला आहे. तब्बल १३ वर्षांपूर्वी या दहीहंडी सोहळ्याने गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद केली होती. आज पुन्हा त्याच परंपरेचा जागतिक गौरव वाढवत कोकणनगर गोविंदा पथकाने १० थरांचा मानवी मनोरा उभारून विश्वविक्रम प्रस्थापित केला आहे..सिद्धिविनायकाच्या साक्षीने पार पडलेल्या या अभूतपूर्व सोहळ्यात गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डचे वरिष्ठ अधिकारी स्वप्निल डांगरकर यांनी अधिकृत प्रमाणपत्र सुपूर्द केले. प्रभादेवीतील सिद्धिविनायक मंदिरात हा ऐतिहासिक क्षण मोठ्या उत्साहात साजरा झाला..Lalbaugcha Raja Darshan: लालबागचा राजाच्या दर्शनाची शेवटची संधी, दर्शनासाठी सर्वोत्तम मार्ग जाणून घ्या....गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर सिद्धिविनायकाच्या आशीर्वादानेच हा पराक्रम साध्य झाल्याचे आयोजकांनी नमूद केले. महाराष्ट्र राज्य दहीहंडी गोविंदा असोसिएशनच्या सातत्यपूर्ण पाठबळ आणि मार्गदर्शनामुळे हे यश शक्य झाले असल्याचेही सांगण्यात आले..कोकणनगर गोविंदा पथक हे दहा थरांचा विक्रम गिनीज बुकमध्ये नोंदविणारे पहिलेच पथक ठरले आहे. त्यांच्या शिस्तबद्ध सराव, संघभावना, कष्ट आणि जोखीम पत्करण्याच्या तयारीमुळे हे ऐतिहासिक यश शक्य झाले. महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक परंपरेला जागतिक पातळीवर मान्यता मिळवून देण्याचे श्रेय या पथकाला जाते..Shivsanskar Festival 2025: मराठा किल्ल्यांचा युनेस्को सन्मान साजरा करणारा आठवडाभराचा 'शिवसंस्कार महोत्सव'.“दहीहंडी ही केवळ परंपरा नाही, तर महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक अस्मितेचे प्रतीक आहे. आजच्या या विक्रमामुळे महाराष्ट्राचे नाव जगभर दुमदुमले आहे. ही गोविंदांच्या पराक्रमाची ऐतिहासिक कामगिरी असून तिच्या यशामागे श्री सिद्धिविनायकाचे आशीर्वाद आहेत.”- पुर्वेश सरनाईक , युवासेना कार्याध्यक्ष.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.