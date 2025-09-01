मुंबई

Thane News: दीड वर्षानंतर कोपरीकरांसाठी पायवाट मोकळी, भाजप माजी नगरसेवकाच्या प्रयत्नांना यश

Bharat Chavan: झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातील इमारतीच्या बांधकामामुळे गेल्या दीड वर्षापासून कोपरीकरांसाठी पायवाट बंद झाली होती. अखेर ही पायवाट भाजपचे स्थानिक माजी नगरसेवकांच्या प्रयत्नामुळे खुली झाली आहे.
Bharat Chavan
Bharat ChavanESakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

ठाणे : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातील (एसआरए) इमारतीच्या बांधकामामुळे साठ वर्षांपूर्वीची पायवाट कोपरीकरांसाठी बंद झाली होती. गेल्या दीड वर्षापासून गायब झालेली ही पायवाट अखेर भाजपचे स्थानिक माजी नगरसेवक भरत चव्हाण यांच्या प्रयत्नामुळे खुली झाली आहे. कोपरीतील धोबी घाट येथील श्रमसाफल्य सोसायटीजवळचा रस्ता दीड वर्षापूर्वी एसआरए इमारतीच्या कामासाठी बंद करण्यात आला होता.

Loading content, please wait...
Thane
Mumbai

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com