लालबाग सिलिंडर स्फोट दुर्घटना | आणखी एकाचा मृत्यू, तिघांची प्रकृती गंभीर

मुंबई : लालबाग गणेश गल्ली येथील तळ अधिक चार मजली इमारतीच्या एका घरात गॅस गळती होऊन रविवार 6 डिसेंबरला स्फोट झाला. या दुर्घटनेत केईएम रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल झालेल्या आणखी एकाचा मृत्यू झाला. यामुळे मृतांचा आकडा 6 वर पोहोचला आहे. मुंबई परिसरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा लालबाग, गणेश गल्ली येथील साराभाई इमारतीतील एका घरात गॅस गळतीमुळे 6 डिसेंबरला सिलिंडरचा स्फोट झाला आणि त्याच दिवशी संध्याकाळी दोघांचा मृत्यू झाला. तर दुसऱ्या दिवशी एकाचा तर शुक्रवारी दोघांचा मृत्यू झाला होता. तर आज विनायक शिंदे (57) यांचा केईएम रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याने मृतांची संख्या 6 झाल्याचे पालिकेच्या आपत्कालीन नियंत्रण कक्षातील अधिकाऱ्याने सांगितले. दरम्यान, या दुर्घटनेत जखमी झालेल्यांपैकी 6 जण दगावले असून 3 जणांची प्रकृती गंभीर आहे. तर तीन जखमींच्या प्रकृतीत सुधारणा झाल्याने घरी सोडण्यात आले आहे. तर भायखळा येथील मसीना रुग्णालयात दाखल चारही जणांची प्रकृती गंभीर असल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले. दोघांना शिफ्ट करण्याची प्रक्रिया - दोन रुग्णांना खासगी मसीना रुग्णालयात शिफ्ट करण्याची सध्या प्रक्रिया सुरू आहे. त्यांनी तशी विनंती केली होती. आता सध्या तिघांवर उपचार सुरू आहेत. त्यातही एकाची परिस्थिती चिंताजनक असून ते 80 टक्के भाजले आहेत. बाकी दोघे 30 ते 35 % भाजले आहेत. आज दुपारच्या दरम्यान एकाचा मृत्यू झाला आहे. डाॅ. हेमंत देशमुख,

अधिष्ठाता, केईएम रुग्णालय 0-------------------------------------------------------- ( संपादन - तुषार सोनवणे )

Web Title: Lalbagh cylinder explosion accident Another died and three were in critical condition in mumbai