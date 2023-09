By

मुंबई : येत्या मंगळवारपासून गणेशोत्सवाला सुरुवात होत आहे. यापार्श्वभूमीवर मुंबईतल्या लालबागच्या राजाचा प्रथम दर्शन सोहळा आज सायंकाळी ७ वाजण्याच्या सुमारास पार पडला. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयघोषात हा सोहळा झाला. विशेष म्हणजे दिवंगत कला दिग्दर्शक नितीन चंद्रकांत देसाई यांनी साकारलेली शेवटची भव्यदिव्य आरास इथं पहायला मिळणार आहे. (Lalbuagcha Raja First Darshan See Nitin Chandrakant Desai last Shivrajyabhishek set)

शिवराज्याभिषेक सोहळा

लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाची स्थापना १२ नोव्हेंबर १९३४ रोजी झाली होती, यंदा २०२३-२४ मंडळाचं ९० वं वर्ष आहे. दरवर्षी या मंडळासाठी चंद्रकांत देसाई भव्यदिव्य असा देखावा सादर तयार करायचे. (Latest Marathi News)

यंदाही त्यांनीच तयार केलेला शिवराज्याभिषेक सोहळ्याची भव्य आणि आकर्षक आरास तयार करण्यात आली आहे. नुकतेच चंद्रकांत देसाईंचं निधन झाल्यानं ही त्यांची शेवटची कलाकृती ठरली आहे. (Marathi Tajya Batmya)

युट्यूबवर थेट प्रक्षेपण

लालबागच्या राजाचं २४ तास दर्शन भाविकांना घेता येणार आहे. 'लालबागच्या राजा' या मंडळाच्या अधिकृत युट्यूब चॅनेलवरुन हे गणेशाचं थेट दर्शन घेण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.