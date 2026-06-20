Land Measurement: जमीन मोजणी प्रक्रिया झाली अधिक सुलभ, आता फक्त संबंधित भूखंडापुरतेच शुल्क आकारले जाणार

ठाणे : जमिनीची मोजणी करून घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या नागरिकांना आता मोठा दिलासा मिळणार आहे. यापुढे मोजणीसाठी अर्ज करताना संपूर्ण सर्व्हे क्रमांकाऐवजी केवळ संबंधित भूखंडाच्या मोजणीपुरतेच शुल्क आकारले जाणार आहे. महसूल व भूमी अभिलेख विभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे भूखंडधारकांचा आर्थिक भार कमी होणार असल्याची माहिती ठाणे नगर भूमापन अधिकारी सिद्धेश्वर घुले यांनी दिली..मंजूर ले-आऊटमधील भूखंडधारकांना मोजणीसाठी अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. सातबारा किंवा मिळकत पत्रिकेचे विभाजन वेळेत होत नसल्याने नागरिकांना भूखंडाची मोजणी करून घेण्यासाठी संपूर्ण सव्हें क्रमांकाची मोजणी करावी लागत होती. यात एका भूखंडधारकाला मोठा खर्च करावा लागत होता. अनेकदा संबंधित व्यक्तीला केवळ आपल्या भूखंडाचे सीमांकन आवश्यक असतानाही संपूर्ण जमिनीची मोजणी करण्याची सक्ती होती..Mumbai Electricity: मुंबईत रिंग नेटवर्क उभारणार, १५ हजार कोटींचा खर्च; वीजपुरवठ्यासाठी टाटा पॉवरचा मोठा निर्णय .महसूल विभागाने ही वाव लक्षात घेऊन नियमांमध्ये बदल केला आहे. जमाबंदी आयुक्तांनी दिलेल्या निर्देशांनुसार आता केवळ संबंधित भूखंडापुरती मोजणी करण्यात येणार आहे. त्यानुसारच शुल्क आकारले जाईल. त्यामुळे मोजणी प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि परवडणारी होणार आहे..अर्ज करण्याचे आवाहनमहाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियमांतर्गत मंजूर केलेल्या ले-आऊटमधील भूखंडधारकांना या निर्णयाचा सर्वाधिक लाभ होणार आहे.विशेषतः निवासी, व्यावसायिक आणि बिगरशेती वापरासाठी विकसित झालेल्या प्लॉटधारकांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. ज्यांना आपल्या भूखंडाची मोजणी किंवा सीमांकन करून घ्यायचे आहे, त्यांनी संबंधित कार्यालयात अर्ज करण्याचे आवाहन ठाणे नगर भूमापन अधिकारी सिद्धेश्वर घुले यांनी केले आहे..Mumbai Local Megablock: मुंबई लोकल मार्गावर ५६ तासांचा विशेष ब्लॉक, मेल-एक्सप्रेसवर परिणाम; कधी आणि कुठे? पाहा वेळापत्रक .काय होणार फायदा?संपूर्ण सर्व्हे क्रमांकाच्या मोजणीची सक्ती संपलीकेवळ संबंधित भूखंडापुरतेच शुल्क आकारले जाणारमोजणीचा खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होणारभूखंडधारकांची वेळ आणि आर्थिक बचत होणारसीमांकनाची प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.