मुंबई

Land Measurement: जमीन मोजणी प्रक्रिया झाली अधिक सुलभ, आता फक्त संबंधित भूखंडापुरतेच शुल्क आकारले जाणार

Land measurement Process: जमीन मोजणी प्रक्रियेत बदल केले जाणार आहेत. ज्यानुसार संबंधित भूखंडाच्या मोजणीपुरतेच शुल्क आकारले जाणार असल्याने जमीन मोजणी प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार आहे.
Land measurement Process

Land measurement Process

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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ठाणे : जमिनीची मोजणी करून घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या नागरिकांना आता मोठा दिलासा मिळणार आहे. यापुढे मोजणीसाठी अर्ज करताना संपूर्ण सर्व्हे क्रमांकाऐवजी केवळ संबंधित भूखंडाच्या मोजणीपुरतेच शुल्क आकारले जाणार आहे. महसूल व भूमी अभिलेख विभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे भूखंडधारकांचा आर्थिक भार कमी होणार असल्याची माहिती ठाणे नगर भूमापन अधिकारी सिद्धेश्वर घुले यांनी दिली.

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