ST Bus: कोकणवासीयांचा प्रवास अधिक सुखद! १९५ एसटी बस पनवेलमध्ये दाखल

पनवेल : गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांच्या सोयीसाठी राज्य परिवहन महामंडळाने विशेष तयारी केली आहे. याचाच भाग म्हणून लातूर विभागाच्या १९५ एसटी बसगाड्या पनवेलमध्ये दाखल झाल्या आहेत. या गाड्या मुंबई आणि उपनगरांतील प्रवाशांना कोकणात घेऊन जाणार आहेत..यंदा गणेशोत्सवासाठी मुंबई-ठाण्यातून सुमारे पाच हजार एसटी बस कोकणात सोडण्यात येणार आहेत. त्यापैकी ३,५०० गाड्या रविवारपासून (ता. २४) सुटणार आहेत. लातूर विभागातून आलेल्या या बसगाड्यांची संख्या मोठी असल्यामुळे संभाव्य वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी प्रशासनाने नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाशेजारील उलवे-करंजाडे रस्त्यावर त्या थांबवण्याची व्यवस्था केली आहे..फिंगरप्रिंट, फेस लॉक, पॅटर्न की पिन कोड? स्मार्टफोनसाठी कोणता पासवर्ड सर्वात सुरक्षित?.शनिवारी (ता. २३) सायंकाळपर्यंत सुमारे १२० गाड्या येथे पोहोचल्या होत्या. या सर्व बसगाड्यांचा मुक्काम नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरात ठेवण्यात आला आहे. पनवेल आगाराचे वाहतूक अधिकारी ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या बसगाड्या रविवार पहाटेपासून ग्रुप बुकिंग केलेल्या प्रवाशांना घेऊन कोकणच्या दिशेने निघणार आहेत. त्यामुळे गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुखकर होणार आहे..कोकणात जाणाऱ्या सर्व ५,१०३ एसटी बसेस पूर्णपणे बुकमहाराष्ट्र परिवहन मंत्री आणि एमएसआरटीसी अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी घोषणा केली की, उत्सव कालावधीसाठी व्यवस्था केलेल्या सर्व ५,१०३ अतिरिक्त बसेस, ज्यात गट बुकिंगसाठी समर्पित ४,४७९ बसेस समाविष्ट असून पूर्णपणे बुक झाल्या आहेत. गणेशोत्सवादरम्यान प्रवासी मागणी वाढविण्यासाठी २३ ऑगस्ट ते ७ सप्टेंबर दरम्यान नियोजित ५,२०० विशेष सेवांच्या मोठ्या ताफ्याचा भाग या अतिरिक्त बसेस आहेत..मुंबईत क्रिकेटच्या पंढरीला मिळालं नवं वैभव! वानखेडेवर उभारलं शरद पवार संग्रहालय.सुरक्षित विसर्जन मिरवणुकांसाठी बेस्ट मुंबईत दिवे बसवणारबृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि वाहतूक (बेस्ट) उपक्रमाने, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) च्या समन्वयाने, शहरात व्यापक प्रकाशयोजना आणि सार्वजनिक वाहतूक धोरण आखले आहे. याद्वारे बेस्ट ७१ प्रमुख गणेश मिरवणुकीच्या मार्गांवर, १९ विसर्जन स्थळांवर आणि ३९ कृत्रिम तलावांवर एकूण २,७२३ दिवे बसवणार आहे, ज्यामुळे गणपती उत्सवादरम्यान दृश्यमानता आणि सार्वजनिक सुरक्षितता वाढेल. तसेच एजन्सी प्रमुख विसर्जन स्थळांवर १५ कायमस्वरूपी विद्युत टॉवर देखील उभारणार आहे. यामुळे रात्री उशिरापर्यंत सुरू राहणाऱ्या विसर्जन मिरवणुकांमध्ये अखंड आणि स्थिर प्रकाशयोजना प्रदान करण्याचे उद्दिष्ट या टॉवर्सचे आहे.