पवार कुटुंबीयांवर गुन्ह्याचे आदेश देण्यास कोर्टाचा नकार, लवासा प्रकरणी याचिका फेटाळली

मुंबई, ता. २२ : पुण्यातील लवासा हिल स्टेशन प्रकल्पाप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, खासदार सुप्रिया सुळे यांच्याविरुद्ध केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) चौकशीची मागणी करणारी फौजदारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने सोमवारी (ता. २२) फेटाळली. कायदेशीर तरतूद दाखवण्यात याचिकाकर्ते अपयशी ठरल्याचे सांगून गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश देण्यास न्यायालयाने नकार दिला..याप्रकरणी दिवाणी अधिकार क्षेत्राचा वापर करून पोलिसांना फौजदारी प्रक्रिया संहितेंतर्गत (सीआरपीसी) प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल करण्याचे आदेश न्यायालय देऊ शकते, अशी कोणतीही कायदेशीर तरतूद दाखवण्यात याचिकाकर्ते अपयशी ठरल्याचे निरीक्षण मुख्य न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने निर्णय राखून ठेवताना प्रामुख्याने नमूद केले होते. त्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी निर्णय देताना याचिका फेटाळत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले..EVMवर आता राष्ट्रीय पक्षाचे उमेदवार आधी, नंतर प्रादेशिक पक्ष आणि अपक्ष; ZP, पंचायत समिती निवडणुकीच्या नियमात बदल.या निकालाच्या निष्कर्षाचा आधार देऊन प्रकल्पाला दिलेल्या बेकायदा परवानग्यांबद्दल शरद पवार, सुप्रिया सुळे आणि अजित पवार यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश सीबीआयला देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी युक्तिवादादरम्यान केली होती. या मागणीसाठी नवी याचिका का केली, हे न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला होता.