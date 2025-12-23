मुंबई

पवार कुटुंबीयांवर गुन्ह्याचे आदेश देण्यास कोर्टाचा नकार, लवासा प्रकरणी याचिका फेटाळली

Lawasa City : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, खासदार सुप्रिया सुळे यांच्याविरुद्ध चौकशीची मागणी करणारी याचिका कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश देण्यास न्यायालयाने नकार दिला.
मुंबई, ता. २२ : पुण्यातील लवासा हिल स्टेशन प्रकल्पाप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, खासदार सुप्रिया सुळे यांच्याविरुद्ध केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) चौकशीची मागणी करणारी फौजदारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने सोमवारी (ता. २२) फेटाळली. कायदेशीर तरतूद दाखवण्यात याचिकाकर्ते अपयशी ठरल्याचे सांगून गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश देण्यास न्यायालयाने नकार दिला.

