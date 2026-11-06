ACB Action: मोफत कायदेशीर मदतीच्या नावाखाली लाचखोरी! वकील ताब्यात, पत्नीविरोधातही गुन्हा; एसीबीने रंगेहाथ पकडलं

ठाणे : मोफत कायदेशीर मदतीसाठी पात्र असलेल्या डॉक्टराकडून नऊ खटल्यांसाठी साडेचार हजारांची लाच घेताना जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या पॅनेलवरील वकील गणेश दरवेश (वय ३७) यांना ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) रंगेहात पकडले. या प्रकरणात त्यांच्या पत्नीवरही लाच देण्यास प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप आहे..तक्रारदार ६१ वर्षीय डॉक्टरांविरोधात ठाणे न्यायालयात धनादेश अनादराचे नऊ खटले सुरू आहेत. अनुसूचित जाती प्रवर्गातील असल्याने त्यांनी मोफत कायदेशीर मदतीसाठी अर्ज केला होता. त्यानुसार दरवेश यांची वकील म्हणून नियुक्ती झाली होती. मात्र, प्रत्येक खटल्यासाठी ५०० रुपये याप्रमाणे रकमेची मागणी केल्याचा दावा आहे..Thane News: झाडांना लाईटिंग लावणाऱ्यांना दणका! गुन्हा दाखल, कारवाईला सुरुवात.डॉक्टरांच्या तक्रारीनंतर एसीबीने पडताळणी करून सापळा रचला. ३ नोव्हेंबरला शिवसम्राट हॉटेलसमोरील पदपथावर साडेचार हजार रुपये घेताना दरवेश यांना पकडण्यात आले. पत्नी वर्षा यांना चौकशीसाठी हजर राहण्याची नोटीस देण्यात आली आहे. याप्रकरणी वर्तकनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Mumbai News: मोठी बातमी! मुंबई हायकोर्टाला पुन्हा धमकीचा मेल, अभिनेते अमिताभ बच्चन यांचाही उल्लेख .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.