मुंबई

OBC Reservation: जरांगे-ओबीसी आरक्षणावरून लक्ष्मण हाकेंचा हल्लाबोल; ‘भाजपने रेड कार्पेट टाकले तर संपेल’

Laxman Hake Warns BJP Over Manoj Jarange And OBC Reservation: ओबीसी आरक्षण धोक्यात; जरांगे यांच्या भूमिकेवर हाके यांचा आरोप, भाजप-सरकारच्या धोरणांवर थेट निशाणा
Laxman Hake On OBC Reservation Manoj Jarange Faces Sharp Criticism As Hake Warns BJP Against Supporting His Demands

Laxman Hake On OBC Reservation Manoj Jarange Faces Sharp Criticism As Hake Warns BJP Against Supporting His Demands

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वाशी (जि.ठाणे): ‘‘मनोज जरांगे हे जात वर्चस्वाची भाषा बोलत असून, ते मुख्यमंत्र्यांचा अपमान करीत आहे. मनोज जरांगे यांना भाजपने रेड कार्पेट टाकले, तर भाजप संपून जाईल,’’ अशी टीका ओबीसी नेते प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी शनिवारी वाशी येथे पत्रकार परिषदेत केली.

Loading content, please wait...
Shiv Sena
Bjp
Mumbai
Maratha Reservation
obc reservation
Quota
Manoj Jarange Patil
Maharashtra politics news
Marathi News Esakal
www.esakal.com