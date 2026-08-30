OBC Reservation: जरांगे-ओबीसी आरक्षणावरून लक्ष्मण हाकेंचा हल्लाबोल; ‘भाजपने रेड कार्पेट टाकले तर संपेल’

वाशी (जि.ठाणे): ‘‘मनोज जरांगे हे जात वर्चस्वाची भाषा बोलत असून, ते मुख्यमंत्र्यांचा अपमान करीत आहे. मनोज जरांगे यांना भाजपने रेड कार्पेट टाकले, तर भाजप संपून जाईल,’’ अशी टीका ओबीसी नेते प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी शनिवारी वाशी येथे पत्रकार परिषदेत केली. .Teacher Success Story: जिद्दीला सलाम! ज्या शाळेत विद्यार्थी म्हणून घडले, त्याच शाळेत आता शिक्षक म्हणून रुजू; कुलदीप बोडकेंची प्रेरणादायी भरारी.आेबीसी नेत्यांना लक्ष्य करणाऱ्या जरांगे यांचे मुख्यमंत्री एवढे लाड का करीत आहेत? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे. ओबीसी आरक्षण वाचवण्यासाठी पुण्यातून एक सप्टेंबरला आरक्षण बचाव आक्रोश मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या मोर्चामध्ये नवी मुंबईतील आगरी-कोळी समाजदेखील सहभागी होणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.. हाके म्हणाले, की कुणीही कुणबी प्रमाणपत्र काढा आणि ओबीसींना गाडा असा प्रकार चालू आहे. ओबीसीमधून मराठा समाजास आरक्षण देऊन ओबीसी आरक्षण उद्ध्वस्त होणार आहे. यातून पंचायत राज आणि शिक्षण यामधील ओबीसीचे आरक्षण संपवण्याचा डाव आहे. यामुळे नोकरीमधील आरक्षण संपुष्टात येणार आहे..Pune Nagar Highway: पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावरील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर; शिरूरमध्ये प्रतिकात्मक तिरडी मांडून प्रशासनाचा निषेध.सरकारने २२ लाख कुणबी प्रमाणपत्र वाटल्याने ओबीसी उद्ध्वस्त झाला आहे. जरांगे यांना ईडब्ल्यूएस समजावून सांगण्यास सरकार कमी पडत आहे. जरांगे यांनी जात पडताळणी समिती बरखास्त करण्याची मागणी करणे योग्य नाही, असे ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.