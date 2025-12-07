मुंबई

Legislature Winter Session: हिवाळी अधिवेशन वादळी? अतिवृष्टी, आर्थिक स्थितीवरून विरोधक सरकारला घेरणार

Mahayuti Government: विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होणार आहे. हे अधिवेशन विविध मुद्द्यांनी गाजणार असून महाविकास आघाडी सरकारला घेरण्याची शक्यता आहे.
Maharashtra Legislature Winter Session

Maharashtra Legislature Winter Session

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : सोमवारपासून सुरू होणारे विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन विविध मुद्द्यांनी गाजण्याची शक्यता आहे. राज्यातील महाविकास आघाडी अतिवृष्टी, शेतकरी मदतीमधील भ्रष्टाचार आणि निवडणूक व्यवस्थापनातील कथित गोंधळ, मराठा-ओबीसी तणाव आणि राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर सरकारला घेरण्याची शक्यता आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
winter session
Maharashtra Assembly Winter Session
Mahayuti
Government

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com