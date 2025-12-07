Legislature Winter Session: हिवाळी अधिवेशन वादळी? अतिवृष्टी, आर्थिक स्थितीवरून विरोधक सरकारला घेरणार

मुंबई : सोमवारपासून सुरू होणारे विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन विविध मुद्द्यांनी गाजण्याची शक्यता आहे. राज्यातील महाविकास आघाडी अतिवृष्टी, शेतकरी मदतीमधील भ्रष्टाचार आणि निवडणूक व्यवस्थापनातील कथित गोंधळ, मराठा-ओबीसी तणाव आणि राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर सरकारला घेरण्याची शक्यता आहे. .तर दुसरीकडे महायुती सरकारकडून ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ या दीर्घकालीन विकास आराखड्याच्या सादरीकरणाबरोबरच सरकारची गेल्या वर्षभरातील कामगिरी, विविध क्षेत्रांतील विकासाचे नवे मानदंड, डिजिटल सेवांमुळे वाढलेली पारदर्शकता आणि प्रशासनातील सुधारणा अधोरेखित करण्यात येणार आहेत. शेतकऱ्यांसाठी घोषित केलेल्या सुमारे ३२ हजार कोटी रुपयांच्या मदतीच्या पॅकेजचा, तसेच नोव्हेंबरमध्ये केंद्राकडे पाठविलेल्या पूर नुकसान अहवालाचा उल्लेख करून सरकार विरोधकांच्या टीकेला उत्तर देणार आहे..Eastern Entry Interchange: ईस्टर्न एंट्री इंटरचेंजमुळे विमानतळापर्यंतचा प्रवास होणार अधिक वेगवान! कसा आहे मार्ग? जाणून घ्या... .मुख्यत्वे राज्याच्या आर्थिक स्थितीवरून विरोधक सरकारला धारेवर धरणार आहेत. शेतकऱ्यांसाठी ‘ओला दुष्काळ’ जाहीर करण्याची मागणी तसेच शेतकऱ्यांचे अपुरे मदत पॅकेज आणि पूर नुकसान अहवाल केंद्राकडे उशिरा पाठवल्याचा आरोपही विरोधक यावेळी करण्याची शक्यता आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतील गोंधळ हा मुद्दा विरोधक जोरकसपणे उपस्थित करणार आहेत..राज्यातील १२ जिल्ह्यांतील नगरपालिका निवडणुका पुढे ढकलणे हा योजनाबद्ध डाव असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. या निवडणुकीत झालेल्या ‘लक्ष्मीदर्शन’ वरूनही सरकारला चांगलेच अडचणीत आणण्याची विरोधकांची रणनीती आहे. मराठा आणि ओबीसी समाजातील तणावावरूनही वातावरण तापविले जाऊ शकते. राज्य सरकारकडून मात्र सर्व आरोप राजकीय प्रेरित असल्याचे सांगितले जात आहे..निवडणुका पुढे ढकलण्यामागील कारणांबाबत सरकार उच्च न्यायालयाचा दाखला देणार असून निवडणूक आयोगाच्या कार्यक्षमतेबद्दल असमाधान व्यक्त करीत स्वतःला त्या गोंधळापासून दूर ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल. अधिवेशनात प्रत्यक्ष विधायक कामापेक्षा राजकीय संघर्ष जास्त होण्याची शक्यता आहे..Mumbai News: दहिसर-भाईंदर प्रवास फक्त ५ मिनिटांत! ४५ मीटर रुंदीचा एलिव्हेटेड रोड उभारणार; बीएमसीची मोठी घोषणा.मंत्रिमंडळ आज उपराजधानीतहिवाळी अधिवेशनाला सोमवारपासून सुरुवात होणार आहे. त्यानिमित्ताने रवीभवन, नागभवन परिसरात तसेच आमदार निवासस्थान परिसरात वर्दळ वाढली आहे. नागभवन आणि रवी भवन मंत्र्यांचे बंगले, निवासस्थाने, तसेच विविध विभागांची तात्पुरती कार्यालये सज्ज करण्यात आली आहेत.संपूर्ण मंत्रिमंडळ आणि शासकीय यंत्रणा नागपुरात दाखल होणार असल्याने शहरात सुरक्षा आणि वाहतूक व्यवस्थेची कोंडी टाळण्यासाठी विशेष योजना आखण्यात आली आहे. हिवाळी अधिवेशनासाठी विधानसभेचे अध्यक्ष, सभापती, उपसभापती यांच्यासह मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसह सर्व मंत्री उद्याच (ता.७) दाखल होणार आहेत..मागील वर्षी हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात मंत्रिमंडळाचा शपथविधी नागपुरात झाला होता. तेव्हा अनेक नवीन आमदारांना संधी मिळाली होती. मात्र, छगन भुजबळ आणि सुधीर मुनगंटीवार, तानाजी सावंत या ज्येष्ठांना मंत्रिमंडळात स्थान न मिळाल्याने नाराजीचा सूर होता..उद्धव ठाकरे ११ व १२ ला अधिवेशनातमाजी मुख्यमंत्री आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे ११ आणि १२ डिसेंबर रोजी नागपूरमध्ये होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाला उपस्थित राहणार आहेत. आठवडाभर चालणाऱ्या या अधिवेशनात ते केवळ दोन दिवस सहभागी होणार असून या दोन दिवसांत ते महत्त्वपूर्ण चर्चा, पक्षीय बैठक आणि आमदारांशी संवाद साधणार आहेत. पक्षाच्या रणनीती, विधिमंडळातील भूमिका आणि महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर भूमिका ठरवण्याच्या दृष्टीने उद्धव ठाकरे नागपूर दौऱ्यादरम्यान आपल्या पक्षाच्या आमदारांसोबत स्वतंत्र बैठक घेणार असल्याचेही समजते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.