आज आढळलेत 409 नवे कोरोना रुग्ण, मुंबईतील दररोजची कोविड रुग्णसंख्या पाचशेच्या आत

मुंबई, ता. 16 : मुंबईत आज 409 नवे रुग्ण आढळले असून मुंबईतील एकूण रुग्णसंख्या 2 लाख 70 हजार 113 इतकी झाली आहे. आज मुंबईत 12 रुग्णांचा मृत्यू झाला असून मृतांचा आकडा 10 हजार 582 वर पोचला आहे. आज 529 रुग्ण बरे झाले असून आतापर्यंत 2 लाख 45 हजार 774 रूग्ण बरे होऊन घरी गेले. मुंबईतील रुग्ण बरे होण्याचा दर हा 91 टक्के इतका झाला आहे. मुंबईत रुग्ण दुपटीचा दर 274 दिवसांवर गेला आहे. तर 15 नोव्हेंबरपर्यंत एकूण 16 लाख 89 हजार 205 कोविड चाचण्या करण्यात आल्या. तर 9 नोव्हेंबर ते 15 नोव्हेंबर दरम्यान कोविड रुग्णवाढीचा दर 0.25 इतका आहे. महत्त्वाची बातमी : "राज्यातील तीन पक्षाच्या सरकारच्या मुस्काटात आज सणसणीत बसली" - राम कदम मुंबईत आज नोंद झालेल्या 12 मृत्यूंपैकी 11 जणांना दीर्घकालीन आजार होते. आजच्या एकूण मृत्यू झालेल्या व्यक्तींमध्ये 11 पुरुष तर 1 महिलांचा समावेश होता. एकूण मृत झालेल्या 12 रुग्णांपैकी एकाचे वय 40 वर्षाखाली होते. तर 4 रुग्ण 40 ते 60 वर्षादरम्यान होते. 7 रुग्णांचे वय 60 वर्षांवर होते. मुंबईत 467 इमारती आणि झोपडपट्टया कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आले असून सक्रिय सीलबंद इमारतींची संख्या 5 हजार 707 इतकी आहे. कोरोनाबाधित रूग्णांच्या संपर्कात येणाऱ्या व्यक्तींची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून गेल्या 24 तासात बाधित रुग्णांच्या संपर्कात 3 हजार 816 अति जोखमीचे व्यक्ती आले आहेत. त्यामुळे कोविड केअर केंद्रात दाखल करण्यात येणा-यांची संख्या देखील वाढत असून आज कोविड काळजी केंद्र 1 मध्ये 401 अतिजोखमीचे संपर्क उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहेत. महत्त्वाची बातमी : बिहारमध्ये भाजपने शब्द पाळला, महाराष्ट्रात शिवसेनेला शब्द दिलाच नव्हताः प्रवीण दरेकर less than five hundred corona patients detected from mumbai

