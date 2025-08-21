Mokhada News : जगण्यासाठी छळ, मरणानंतर यातना; मोखाड्यातील आदिवासींच्या नशिबाचे दुष्टचक्र

मोखाडा - केंद्र आणि राज्य सरकार कडुन आदिवासी विकासाच्या मोठ्या योजना आणि घोषणा केल्या जात आहे. मात्र, पालघर जिल्ह्यातील अतिदुर्गम मोखाड्यातील आदिवासींना जगण आणि मरणासाठी संघर्ष करावा लागतो आहे. सरकारच्या रोजगार हमी योजनेत काम करुनही श्रमाचा मोबदला वेळेत मिळत नाही..वीटभट्टी, दगडखाण, ऊसतोड करण्यासाठी गेल्यावर तेथेही वेठबिगारीचे जिवन जगावे लागते. गावात प्राथमिक सुविधा नाही. तर मरणानंतर मोक्ष मिळावा म्हणून सुस्थितीत स्मशानभुमी देखील नाही. मुसळधार पावसात ताडपत्री तर पत्र्याचे आच्छादन करून ऊघड्यावर अंत्यसंस्कार करावे लागत असल्याचे भिषण वास्तव, कुर्लोद च्या घटनेनंतर नाशेरा ग्रामपंचायतीमधील ठवळपाडा येथिल घटनेने समोर आले आहे..आदिवासी भागात स्थानिक ठिकाणी शाश्वत रोजगार मिळावा म्हणून रोजगार हमी योजना शासनाने सुरू केली. या योजनेंतर्गत 15 दिवसात मागेल त्याला काम आणि काम केल्यानंतर मजुरीचे दाम असे धोरण आखले. मात्र, मोखाड्यासह जिल्ह्यातील आदिवासींना रोजगार हमी च्या कामाचे दाम, या धोरणानुसार कधीच मिळाले नाही.त्यांना मजुरीसाठी सहा महीने ते वर्षभर वाट पहावी लागते आहे. त्यामुळे त्यांनी शहराकडे रोजगारासाठी स्थलांतराचा मार्ग अवलंबला आहे. तेथे ही वीटभट्टी, दगडखाण आणि ऊसतोड करण्यासाठी गेल्यावर वेठबिगाराचे जीवन हलाखीत जगावे लागल्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी आदिवासीचा जगण्यासाठी छळ च झाला आहे..गावात प्राथमिक सुविधांचा अभाव आहे. वैद्यकीय सुविधांची वाणवा आहे. तर स्मशानभूमी नसल्याने, भरपावसात ऊघड्यावर, कधी प्लास्टिक ची ताडपत्री तर पत्र्याचा आधार घेऊन अंत्यसंस्कार करून यातना भोगत मोक्ष मिळवावा लागतो आहे.25 जुलै ला कुर्लोद ग्रामपंचायत हद्दीत ऊघड्यावर ताडपत्री खाली सरण रचून मुसळधार पावसात एका महिलेवर अंत्यसंस्कार करावे लागले. त्यानंतर धामणशेत कोशीमशेत ग्रामपंचायत हद्दीतील नागरिकांनाही स्मशानभूमीच्या दुरावस्थेमुळे मरणानंतर यातना भोगाव्या लागत आहेत..त्यापाठोपाठ नाशेरा ग्रामपंचायत हद्दीतील ठवळपाड्यात 20 ऑगस्टला सोमी गंगा ढोले (85) या वयोवृध्द महिलेवर पावसात ऊघड्यावर पत्र्याखाली चीता रचून अंत्यसंस्कार करावे लागल्याची दुर्दैवी घटना घडली आहे. तालुक्यातील अनेक गावपाड्यांतील स्मशानभूमींची दुरावस्था झालेली असल्याने तेथेही मरणानंतर असाच संघर्ष करावा लागतो आहे.ठवळपाडा गावात गेली 5 वर्षांपासून स्मशानभुमीची दुरावस्था झाली आहे. अनेकदा मागणी करूनही अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींनी त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. दरम्यान, चार महिण्यात येथे सहा मृतदेहांवर मुसळधार पावसात ऊघड्यावर च पत्र्याखाली अंत्यविधी करावे लागले आहेत. त्यामुळे जगण्यासाठी छळ आणि मरणानंतर यातना भोगाव्या लागत असल्याची भिषण स्थिती आदिवासींवर ओढवली आहे..पालघर आदिवासी जिल्हा निर्माण झाल्यानंतर येथे सक्षम वैद्यकीय सुविधा अजुनही झालेली नाही. मात्र, बुलेट ट्रेन, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे वाढवण बंदर, रिलायन्स चा प्रोजेक्ट, समृध्द महामार्ग ते वाढवण बंदर मार्गाला मंजुरी या सारखे मोठे प्रकल्प आणण्याचा घाट सरकार ने घातला आहे. मात्र, येथील आदिवासीला जगायला नाही तर मरायला व्यवस्थित मिळत नाही हे दुर्दैव आहे..गेली चार वर्षांपासून आम्ही स्मशानभुमी बांधण्यासाठी सरकार दरबारी पाठपुरावा करतो आहे. मात्र, त्याकडे अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधीं दुर्लक्ष करत आहे. मृतदेहावर पावसात ऊघड्यावर पत्र्याखाली सरण रचून अंत्यसंस्कार करावे लागत आहे. गेली चार महिण्यात सहा मृतदेहांवर असेच अंत्यसंस्कार केले आहेत. मरणानंतर ही आदिवासीची हालअपेष्टा थांबत नाही हेच आमचे दुर्दैव आहे.- शंकर हाडोंगा, माजी ऊपसरपंच, नाशेरा ग्रामपंचायत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.