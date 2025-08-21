मुंबई

Mokhada News : जगण्यासाठी छळ, मरणानंतर यातना; मोखाड्यातील आदिवासींच्या नशिबाचे दुष्टचक्र

मुसळधार पावसात ताडपत्री तर पत्र्याचे आच्छादन करून उघड्यावर अंत्यसंस्कार करावे लागत असल्याचे भिषण वास्तव नाशेरा ग्रामपंचायतीमधील ठवळपाडा येथिल घटनेने आले समोर.
Updated on

मोखाडा - केंद्र आणि राज्य सरकार कडुन आदिवासी विकासाच्या मोठ्या योजना आणि घोषणा केल्या जात आहे. मात्र, पालघर जिल्ह्यातील अतिदुर्गम मोखाड्यातील आदिवासींना जगण आणि मरणासाठी संघर्ष करावा लागतो आहे. सरकारच्या रोजगार हमी योजनेत काम करुनही श्रमाचा मोबदला वेळेत मिळत नाही.

