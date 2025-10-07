Thane News : नाकावाटे मेंदूतील ट्युमर काढून पाच रुग्णांना जीवनदान; डॉ. चंद्रनाथ तिवारी यांची यशस्वी शस्त्रक्रिया

ठाणे - ठाणे येथील हायलँड सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये पाच रुग्णांच्या मेंदूतील ट्युमरवर नाकावाटे करण्यात आलेल्या शस्त्रक्रियेद्वारे त्यांना नवजीवन प्राप्त झाले आहे. या अत्याधुनिक आणि कमी आक्रमक शस्त्रक्रियेमुळे रुग्णांची हरवलेली दृष्टी परत मिळाली असून, सर्व रुग्णांची प्रकृती उत्तम असल्याची माहिती हायलँड हॉस्पिटलचे वरिष्ठ न्युरोसर्जन डॉ. चंद्रनाथ तिवारी यांनी दिली. .'एंडोस्कोपिक एंडोनासल पिट्यूटरी ट्युमर एक्सिजन सर्जरी' या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून या शस्त्रक्रिया करण्यात असल्याची माहिती न्युरोसर्जन डॉ. चंद्रनाथ तिवारी यांनी दिली. या पद्धतीत कवटी उघडण्याची गरज नसते आणि अत्यंत सूक्ष्म साधनांनी नाकावाटे ट्युमर काढला जातो..त्यामुळे रुग्णाला अल्प वेदना, कमी रक्तस्राव आणि लवकर बरे होण्याचा फायदा मिळतो. डॉ. तिवारी म्हणाले, 'पिट्यूटरी एडेनोमा हा मेंदूतील सर्वसामान्य ट्युमरपैकी एक असून, भारतात दरवर्षी सुमारे दहा लाख लोक या आजाराने त्रस्त होतात. डोकेदुखी, दृष्टी कमी होणे आणि हार्मोन्समधील असंतुलन ही त्याची प्रमुख लक्षणे आहेत..आधुनिक एंडोस्कोपिक तंत्रामुळे आता ही शस्त्रक्रिया सुरक्षित आणि प्रभावी पद्धतीने होऊ शकते. या शस्त्रक्रियेसाठी न्युरोसर्जन, नेत्रतज्ज्ञ आणि ईएनटी सर्जन या तिन्ही क्षेत्रातील तज्ज्ञांची आवश्यकता असते. हायलँड हॉस्पिटलमध्ये हे सर्व तज्ज्ञ एकाच छताखाली उपलब्ध असल्याने या गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रिया सुलभ झाल्या आहेत.दरम्यान, डॉ. तिवारी यांनी निष्कर्ष काढला की, पिट्यूटरी ट्युमर बहुतेक सौम्य स्वरूपाचे असतात आणि योग्य वेळी निदान व शस्त्रक्रिया केल्यास ते पूर्णपणे बरे होऊ शकतात. 'नाकावाटे करण्यात येणाऱ्या या एंडोस्कोपिक शस्त्रक्रिया रुग्णासाठी सुरक्षित, कमी त्रासदायक आणि परिणामकारक ठरतात,' असे ही म्हणाले..पिट्यूटरी ग्रंथीचे महत्त्वडॉ. तिवारी यांच्या मते, पिट्यूटरी ग्रंथी ही शरीरातील ‘मास्टर ग्लँड’ असून ती संपूर्ण हार्मोनल संतुलन राखते. तिच्या बिघाडामुळे वाढ, विकास, प्रजनन आणि इतर महत्त्वाच्या शारीरिक कार्यांवर परिणाम होऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.