नांदेड पोटनिवडणुकीत पंढरपूरसारखा विजय मिळवणार - भाजपा

मुंबई: "दोन दिवसाच्या पावसाळी अधिवेशनात सर्व विषयांना न्याय देण्याची रणनिती ठरवली आहे. या विषयावर संघटनेचे कार्यक्रम राज्यभर काय करावेत याबाबत आम्ही निर्णय घेऊ. नांदेडला पोटनिवडणूक (nanded election) येऊ घातलीय, त्यात भाजपाने (bjp) पंढरपूरसारखा (pandharpur) विजय मिळवण्याची रणनिती ठरवली आहे" असं भाजपा नेते आणि आमदार आशिष शेलार (Ashish shelar) यांनी सांगितलं. या दोन दिवसाच्या अधिवेशनात आरक्षण आणि शेतकऱ्यांच्या मुद्यावर सरकारला सडेतोड प्रश्न विचारणार आहोत, असं ते म्हणाले. (Like pandharpur we will win nanded election bjp)

विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी उमेदवार देणार? या प्रश्नावर शेलार म्हणाले की, "निवडणूक घोषित तर करू द्या आधी. निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित करायची हिंम्मत नाही. महाविकास आघाडी सरकारने कार्यक्रम घोषित करावा, हे आमचं आव्हान आहे" असं शेलार म्हणाले.

सभागृहात लोकशाहीने बिना गोंधळ चर्चा व्हावी अशी आमची अपेक्षा आहे असे आशिष शेलार म्हणाले. पुढच्या महिन्यात होणाऱ्या दोन दिवसीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीबाबत आज भाजपाची ऑनलाइन बैठक झाली.