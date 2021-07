मुंबई: कोविडमुळे बाळंतपणादरम्यान मातांच्या मृत्यूचं प्रमाण जास्त

मुंबई: काहीवेळा बाळंतपणामध्ये शारीरिक व्याधींमुळे (dieseaes) आईचा मृत्यू होतो. मागची काही वर्ष मुंबईत प्रसुतीनंतर (infant delivery) होणाऱ्या मातांच्या मृत्यूला (maternal mortality) हॅमरेज, सेप्सिस, हायपरटेन्सिव्ह डिसॉर्डर आणि टीबी हे आजार प्रामुख्याने कारण असायचे. पण २०२०-२१ मध्ये मुंबईत प्रसुतीनंतर कोविड-१९ (covid-19) मुळे मातांच्या मृत्यू होण्याचे प्रमाण जास्त आहे. एप्रिल २०२० ते मार्च २०२१ मध्ये मुंबईत बाळंतपणामध्ये १९३ मातांचे मृत्यू झाले. (Mumbai Covid now the leading cause of death among new moms)

यात १६.५ टक्के मृत्यू हे कोविडमुळे झाले आहेत. सेप्सिस हा रक्ताशी संबंधित आजार आहे. सेप्सिसमुळे १२ टक्के महिलांचा मृत्यू झाला. हायपरटेन्सिव्ह डिसॉर्डर आणि टीबीमुळे प्रत्येकी ८.८ टक्के मातांचा मृत्यू झाला. ह्दयविकारामुळे ४ टक्के महिलांचा बाळंतपणा दरम्यान मृत्यू झाला. चेतन कोठारी यांनी आरटीआयमधून ही माहिती मिळवली आहे.

२०२०-२१ मध्ये बाळंतपणादरम्यान १९३ मातांचे मृत्यू झाले. २०१९-२० च्या तुलनेत या मध्ये २० टक्के घट झाली. २०१९-२० मध्ये २४१ मातांचे बाळंतपणा दरम्यान मृत्यू झाले होते. २०१९-२० मध्ये कोविड येण्याआधी बाळंतपणामध्ये १२.५ टक्के मृत्यू हे हॅमरेजमुळे झाले. १० टक्के हेपाटिटिस, ८ टक्के सेप्सिस आणि सात टक्के मृत्यू हे हायपरटेन्सिव्ह डिसॉर्डरमुळे झाले. कोविड येण्याआधी टीबीमुळे ५.५ टक्के मृत्यू झाले तर २०२०-२१ मध्ये हे प्रमाण वाढून ८.८ टक्के झाले.