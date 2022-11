Mumbai News : मॉलमध्ये खेळताना घडला अनर्थ, चिमुरडीचा मृत्यू!

मुंबई : रविवारचा सुट्टीचा दिवस.... आई-बाबांसोबत मॉलमध्ये फिरायला जायची त्या चिमुरडीची लगबग.... मॉलमध्ये पोहोचल्यानंतर लाडक्या लेकीला झालेला आनंद पाहुन तिच्या मात्यापित्याच्या चेहऱ्यावर दिसत असलेलं समाधान......पण मॉलमधल्या प्ले एरियात खेळत असताना काही वेळातच असं काही घडलं की त्यांच्या काळजात धस्स झालं...... क्षणाधार्त या आई-वडिलांच्या चेहऱ्यावरील समाधानाची जागा भीतीनं घेतली......कारण त्यांची लाडकी चिमुकली घसरगुंडीवरुन खाली पडली अन्.....(Little girl died after falling from slide in the play area of Mumbai Neel Yoga mall)

आई-वडिलांसोबत घाटकोपरमधील 'नील योग मॉल'मधील झेनोक्स प्ले स्पेस याठिकाणी खेळण्यासाठी गेलेल्या एका साडेतीन वर्षीय मुलीचा घसरगुंडीवरून पडून मृत्यू झाल्याची घटना रविवारी चेंबूर येथे घडली. याबाबत पंतनगर पोलिसांनी आकस्मात मृत्यूची नोंद करत तपास सुरू केला आहे.

मॉलमध्ये नक्की काय घडलं?

दालीशा वर्मा असं मृत्यू झालेल्या चिमुरडीचं नाव असून ती चेंबूरच्या टिळक नगर परिसरात राहत होती. रविवारी सायंकाळी ती आई-वडिलांसोबत नील योग मॉलमध्ये खेळण्यासाठी गेली होती. इथल्या घसरगुंडीवर खेळत असताना अचानक तिचा तोल जाऊन ती खाली पडली. यावेळी तिला चक्कर आली आणि बेशुद्ध पडली. त्यानंतर तत्काळ तिला मुलुंडच्या फोर्टीज रुग्णालयात नेण्यात आलं. मात्र, रुग्णालयात दाखल करण्यापूर्वीच तिचा मृत्यू झाल्याचं रुग्णालयानं जाहीर केलं.

मॉलचं म्हणणं काय?

मुलांना सुरक्षेच्या कारणास्तव अशा विविध किड्सझोनमध्ये पालक घेऊन जातात. मात्र, झेनॉक्स प्ले स्पेस मध्ये मुलीचा मृत्यू झाला. त्यामुळं झेनॉक्स प्ले स्पेसचा सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला. मात्र, झेनॉक्स प्ले स्पेसचे मालक रचना हारिया यांनी या ठिकाणी सुरक्षेच्या पूर्ण उपाययोजना केल्या असल्याचं सांगितलं आहे.