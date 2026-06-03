Farmer Loan Waiver: कर्जमाफीवर शिक्कामोर्तब! ५५ लाख शेतकऱ्यांना ३६,५८५ कोटींचा मिळणार लाभ; मात्र काय आहेत योजनेचे प्रमुख निकष-अटी

मुंबई : राज्यातील लाखो थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून राहिलेल्या कर्जमाफीवर आज मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले. राज्य सरकारने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली असून, या अंतर्गत राज्यातील तब्बल ५५ लाख ७२ हजार शेतकऱ्यांना ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांची कर्जमाफी मिळणार आहे. विधानपरिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने, या योजनेची अधिकृत घोषणा न करता मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावास केवळ औपचारिक मान्यता दिली आहे..Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी यापूर्वी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना (२०१७)’ आणि ‘महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना (२०१९)’ राबवण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर आज ही तिसरी मोठी योजना जाहीर झाली आहे. दुष्काळी परिस्थिती, अवकाळी पाऊस आणि शेतीमालाला योग्य भाव न मिळाल्यामुळे शेतकरी संघटनांकडून पूर्ण कर्जमाफीची मागणी केली जात होती. यासाठी राज्यात ठिकठिकाणी आंदोलने झाली; तसेच महायुतीच्या नेत्यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारातही कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते.या सर्व बाबींची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफीची घोषणा केली होती..माजी सनदी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने २२ एप्रिल २०२६ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे अहवाल सुपूर्द केला. या समितीने केवळ एकदाच कर्जमाफी न देता, शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होऊ नये म्हणून शाश्वत शेती, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि हमीभावाचे गणित सुधारण्यावर भर देण्याची शिफारस केली आहे..कर्जमाफी समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर वित्त, कृषी व सहकार खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत योजनेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा आराखडा निश्चित करण्यात आला. दरम्यान, विधानपरिषद निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर झाल्याने ही योजना लांबणीवर पडण्याची शक्यता होती. मात्र, या कर्जमाफीचा लाभ या निवडणुकीतील मतदार असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सदस्यांना मिळणार नसल्याने, आचारसंहितेचा यावर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे सहकार खात्याने निवडणूक आयोगाला पटवून दिले. त्यामुळे आयोगाच्या मंजुरीनंतर मंत्रिमंडळाने कर्जमाफीवर शिक्कामोर्तब केले..नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांसाठी प्रोत्साहन२०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत वेळेवर पीक कर्जफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रतिशेतकरी जास्तीत जास्त ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाईल. कर्ज फेडलेली रक्कम ५० हजार रुपयांपेक्षा कमी असल्यास, प्रत्यक्ष परतफेड रक्कम किंवा किमान पाच हजार रुपये लाभ मिळेल. मात्र, हा लाभ मिळवण्यासाठी चालू आर्थिक वर्षातील (२०२५-२०२६) कर्जही वेळेत भरणे आवश्यक आहे..एकवेळ तडजोड योजनादोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना प्रथम दोन लाखांवरील अधिकची रक्कम बँकेत जमा करावी लागेल. त्यानंतरच त्यांना उर्वरित दोन लाखांपर्यंतच्या कर्जमाफीचा लाभ दिला जाईल. ‘एनपीए’ खात्यांसाठी स्वतंत्र समिती बँकांशी चर्चा करून सवलतीचे प्रमाण निश्चित करेल..आर्थिक तरतूद आणि प्रशिक्षणया योजनेसाठी आवश्यक असणारी वित्तीय तरतूद आगामी पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांद्वारे मंजूर केली जाणार आहे. दरम्यानच्या काळात योजनेच्या अंमलबजावणीचा आराखडा निश्चित केला जाणार आहे. यासाठी बुधवारपासून (ता. ३) सहकार खात्यातील कर्मचाऱ्यांना याचे प्रशिक्षण देण्यास सुरुवात होणार आहे. दरम्यान, नियमित कर्जदारांना प्रोत्साहन अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी चालू आर्थिक वर्षातील (२०२५-२०२६) कर्जाची परतफेड करण्याची अट घातल्याने थकबाकीदार शेतकऱ्यांची काहीशी कोंडी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे..सरकारन केलेल्या कर्जमाफीचे स्वागत. मात्र, यापूर्वी कर्जमाफी घेतलेल्या शेतकऱ्यांना वगळण्याचे कारस्थान शिजत आहे. तसे झाल्यास मोठ्या शेतकरी असंतोषाला सामोरे जावे लागेल.- डॉ. अजित नवले, राज्य सचिव, किसान सभा.दोन महिन्यांचा कालावधीमंत्रिमंडळाने कर्जमाफीला मंजुरी दिली असली, तरी हा निधी तातडीने उपलब्ध होणार नाही. हा निधी पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांद्वारे मंजूर करण्यात येणार आहे. या मंजुरीनंतर प्रत्यक्ष बँकांकडे निधी वर्ग होण्यास आणि शेतकऱ्यांची कर्ज खाती कोरी होण्यास किमान दोन ते अडीच महिन्यांचा अवधी लागेल. परिणामी, हा निधी मिळेपर्यंत जुलैअखेर किंवा ऑगस्ट महिना उजाडेल, तोपर्यंत चालू खरिपाचा पेरणी हंगाम पूर्णपणे संपलेला असेल, त्यामुळे तांत्रिक मंजुरीनंतरही प्रत्यक्ष पेरणीच्या वेळी शेतकरी मदतीपासून वंचित राहण्याची चिन्हे आहेत. या सर्वांवर शासनाकडून काय मार्ग काढला जाणार, हे पुढील काही दिवसात स्पष्ट होणार आहे.राज्य सरकार ३० जूनपर्यंत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची अंमलबजावणी पूर्ण करेल. यामुळे लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, त्यांना आगामी हंगामासाठी नवीन कर्ज घेण्याचा मार्ग मोकळा होईल.- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री.Ujani Temple: उजनीतील प्राचीन स्थापत्यकलेचा वारसा पुन्हा उजेडात; पाणी साठा घटल्याने पळसनाथ मंदिराचे दर्शन, पाच दशकांनंतरही सुस्थितीत.योजनेचे प्रमुख निकष-अटीकर्ज मर्यादा : प्रतिशेतकरी जास्तीत जास्त २ लाख रुपयांपर्यंतपात्रता कालावधी : एक एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ दरम्यान घेतलेले अल्पमुदतीचे कर्ज. तसेच, ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत न फेडलेली कर्जे यास पात्र असतील.जमीन धारणा : जमीन धारणेची कोणतीही अट असणार नाही.बँकांचा समावेश : राष्ट्रीयकृत बँका, खासगी बँका, ग्रामीण बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि प्राथमिक कृषी पतसंस्थांची कर्जेअनिवार्य अटी : शेतकऱ्यांचे प्रमाणीकरण आणि ‘ॲग्रिस्टॅक’ नोंदणी बंधनकारक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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