प्रवाशांनो लक्ष द्या! 'या' प्रमुख मार्गांवर जम्बो ब्लॉक; लोकलसह मेल, एक्स्प्रेस गाड्यांनाही फटका बसणार, पण कधी? पाहा वेळापत्रक

मुंबई : रेल्वे मार्गांवरील देखभाल, दुरुस्ती आणि पायाभूत सुविधांच्या कामांसाठी रविवारी (ता. १५) मध्य रेल्वेच्या ट्रान्स हार्बर मार्गावर मेगाब्लॉक, तर पश्चिम रेल्वेवर मध्यरात्रीच्या सुमारास जम्बो ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. या कामांमुळे काही उपनगरी लोकल सेवा रद्द राहतील, तर काही गाड्या पर्यायी मार्गावर वळवण्यात येणार असल्याने प्रवाशांनी वेळापत्रक पाहून नियोजन करून प्रवास करावा, असे आवाहन रेल्वे प्रशासनाने केले आहे..ट्रान्स हार्बर मार्गकुठे : ठाणे ते वाशी, नेरूळ अप-डाऊन मार्गकधी : सकाळी ११.१० ते दुपारी ४.१० वाजेपर्यंतपरिणाम : ब्लॉक कालावधीत ठाणे ते वाशी, नेरूळदरम्यान धावणाऱ्या अप आणि डाऊन ट्रान्स हार्बर लोकल सेवा पूर्णपणे रद्द राहतील. तसेच ठाण्याहून वाशी, नेरूळ, पनवेलकडे जाणाऱ्या गाड्या सकाळी १०.३५ ते सायंकाळी ४.०७ दरम्यान रद्द राहतील. दुसरीकडे पनवेल, नेरूळ, वाशीहून ठाण्याकडे येणाऱ्या काही सेवा सकाळी १०.२५ ते सायंकाळी ४.०९ पर्यंत रद्द असतील..पश्चिम रेल्वेकुठे : प्रभादेवी स्थानककधी : पहाटे १.३० ते सकाळी ६.०० वाजेपर्यंतपरिणाम : प्रभादेवी येथील रोड ओव्हर ब्रिजच्या गर्डरच्या कामासाठी हा ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. या कालावधीत काही उपनगरी लोकल सेवा रद्द राहतील, तर काही गाड्या दादर आणि वांद्रे येथे शॉर्ट टर्मिनेट करण्यात येतील. तसेच चर्चगेट, प्रभादेवी आणि माटुंगा रोड, माहीमदरम्यान काही काळ लोकल सेवा बंद राहतील. या ब्लॉकमुळे काही लांब पल्ल्याच्या गाड्यांच्या वेळापत्रकातही बदल करण्यात आला आहे..ठाणे-डोंबिवलीदरम्यान आज रात्री पॉवरब्लॉकठाणे आणि डोंबिवली स्थानकांवरील फलाट विस्ताराच्या कामासाठी मध्य रेल्वेकडून शनिवार (ता. १४) मध्यरात्रीपासून रविवार (ता. १५) सकाळी १० वाजेपर्यंत विशेष ट्रॅफिक आणि पॉवर ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. या ब्लॉकमुळे धीम्या मार्गावरील अनेक लोकल सेवा रद्द राहणार असून, काही लोकल जलद मार्गावरून वळविण्यात येणार आहेत..मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागामार्फत ठाणे स्थानकावरील फलाट क्रमांक ३ व ४ तसेच डोंबिवली स्थानकावरील फलाट क्रमांक १ए, १ आणि २ च्या विस्ताराचे काम करण्यात येत आहे. यासाठी मुलुंड-ठाणे आणि दिवा-डोंबिवली यादरम्यान (क्रॉसओव्हर वगळून) हा ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. ब्लॉक कालावधीत अप आणि डाऊन धीम्या मार्गावरील अनेक लोकल सेवा रद्द राहतील.