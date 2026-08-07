मुंबई

Mumbai Crime : लोकलमधील मारहाणीचा व्हिडीओ व्हायरल; आरोपी १२ तासांत ताब्यात

गोरेगाव-सीएसएमटी हार्बर लोकलमध्ये महिलेवर हल्ला.
accused mohammad rizwan ansari

accused mohammad rizwan ansari

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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- नितीन बिनेकर

मुंबई - लोकलमध्ये महिलेवर मारहाण करणाऱ्या आरोपीला अंधेरी लोहमार्ग पोलिसांनी व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर अवघ्या १२ तासांत ताब्यात घेतले. गोरेगाव ते सीएसएमटी जाणाऱ्या हार्बर लोकलमध्ये ५ ऑगस्टला झालेल्या या घटनेचा व्हिडीओ ६ ऑगस्टला सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला होता. व्हिडीओची दखल घेत पोलिसांनी तपासाची चक्रे फिरवली आणि आरोपीसह पीडित महिलेचा शोध घेतला. महिलेच्या तक्रारीवरून आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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