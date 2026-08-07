Mumbai Crime : लोकलमधील मारहाणीचा व्हिडीओ व्हायरल; आरोपी १२ तासांत ताब्यात

- नितीन बिनेकरमुंबई - लोकलमध्ये महिलेवर मारहाण करणाऱ्या आरोपीला अंधेरी लोहमार्ग पोलिसांनी व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर अवघ्या १२ तासांत ताब्यात घेतले. गोरेगाव ते सीएसएमटी जाणाऱ्या हार्बर लोकलमध्ये ५ ऑगस्टला झालेल्या या घटनेचा व्हिडीओ ६ ऑगस्टला सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला होता. व्हिडीओची दखल घेत पोलिसांनी तपासाची चक्रे फिरवली आणि आरोपीसह पीडित महिलेचा शोध घेतला. महिलेच्या तक्रारीवरून आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..आरोपीचे नाव मोहम्मद रिझवान अन्सारी (वय-३६, रा. गोवंडी, मुंबई) असे आहे. ५ ऑगस्टला सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास अन्सारी हा जोगेश्वरी स्थानकातून गोरेगाव-सीएसएमटी हार्बर लोकलमध्ये चढला होता. लोकलच्या डब्यात सीटवर बसण्याच्या मुद्द्यावरून त्याचा एका महिलेशी वाद झाला. वादाचे रूपांतर बाचाबाचीत झाले आणि त्यानंतर अन्सारीने महिलेला मारहाण केली. तसेच अश्लील शिवीगाळ आणि विनयभंग केल्याचा आरोप महिलेने तक्रारीत केला आहे..व्हिडीओच्या आधारे आरोपीचा शोधलोकलमधील मारहाणीचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर अंधेरी लोहमार्ग पोलिसांनी तत्काळ तपास सुरू केला. व्हिडीओतील व्यक्तींची ओळख पटविण्याचे काम सुरू करण्यात आले. तपासादरम्यान आरोपीची ओळख पटवून त्याचा शोध घेण्यात आला.वडाळा लोहमार्ग पोलिस ठाण्याच्या पथकाने आरोपीचा शोध घेऊन त्याला गोवंडी येथून ताब्यात घेतले. वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली अंधेरी आणि वडाळा लोहमार्ग पोलिसांनी संयुक्त कारवाई करत अवघ्या १२ तासांत आरोपीपर्यंत पोहोचले..तक्रारदार महिलेचा शोध घेऊन जबाब नोंदविलाघटनेनंतर तक्रारदार महिला पोलिस ठाण्यात आली नव्हती. त्यामुळे अंधेरी लोहमार्ग पोलिसांनी व्हिडीओच्या आधारे महिलेचा शोध घेतला. आरोपी आणि महिलेची चौकशी केल्यानंतर महिलेचा जबाब नोंदविण्यात आला. त्यानंतर तिच्या तक्रारीवरून आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला.पोलिसांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्नतपासादरम्यान आरोपीने पोलिसांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केल्याचेही समोर आले. आपण ज्या व्यक्तीसोबत भांडलो, ती महिला नसून ट्रान्सजेंडर व्यक्ती असल्याचे आरोपीने पोलिसांना सांगितले होते. मात्र, पोलिसांनी संबंधित व्यक्तीचा शोध घेतल्यानंतर ती महिला असल्याचे स्पष्ट झाले..बीएनएसच्या तीन कलमांनुसार गुन्हाअंधेरी लोहमार्ग पोलिस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक १९५/२०२६ नोंदविण्यात आला आहे. आरोपीविरोधात भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) कलम ७४, २९६ आणि ११५ अंतर्गत गुन्हा दाखल करून कारवाई करण्यात आली आहे. घटनेमागील नेमके कारण आणि संपूर्ण घटनाक्रमाचा पुढील तपास सुरू आहे..मारहाणीच्या वेळी प्रवासी बघ्याच्या भूमिकेतमारहाणीचा प्रकार सुरू असताना डब्यात इतर प्रवासी उपस्थित असल्याचे व्हिडीओमध्ये दिसत आहे. मात्र, महिलेला वाचविण्यासाठी किंवा आरोपीला रोखण्यासाठी फारसा हस्तक्षेप झाल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे लोकलमधील सुरक्षेबरोबरच अशा प्रसंगी सहप्रवाशांनी दाखवायची जबाबदारीही पुन्हा चर्चेत आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.