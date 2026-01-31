Mumbai Local Megablock: प्रवाशांचा खोळंबा होणार! तिन्ही रेल्वे मार्गांवर जम्बो ब्लॉक; कोणत्या लोकल रद्द? पाहा वेळापत्रक

मुंबई : उपनगरी रेल्वे मार्गावरील रुळांची दुरुस्ती तसेच सिग्नल यंत्रणेतील तांत्रिक कामांसाठी रविवारी (ता. १) मध्य रेल्वे मार्गावर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. मध्य रेल्वेच्या ठाणे ते कल्याण अप आणि डाऊन जलद मार्गावर, तर कुर्ला ते वाशी अप आणि डाऊन हार्बर मार्गावर हा ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. दुसरीकडे पश्चिम रेल्वे मार्गावरही पाच तासांचा जम्बो ब्लॉक घेण्यात येणार आहे..मध्य रेल्वेकुठे : ठाणे ते कल्याण अप आणि डाऊन जलद मार्गावरकधी : सकाळी १०.४० ते दुपारी ३.४० वाजेपर्यंतपरिणाम : ब्लॉकदरम्यान सीएसएमटी येथून सुटणाऱ्या डाऊन जलद-अर्ध जलद लोकल सेवा ठाणे ते कल्याण स्थानकांदरम्यान डाऊन धीम्या मार्गावर वळवण्यात येतील आणि त्यांच्या संबंधित थांब्यांनुसार कळवा, मुंब्रा आणि दिवा स्थानकांवर थांबून आपल्या गंतव्यस्थानी १० मिनिटे उशिराने पोहोचतील. .Mumbai : लोकलमध्ये वादानंतर झटापट, तीन प्रवासी रुळावर पडल्याची घटना.दुसरीकडे कल्याणहून सुटणाऱ्या अप जलद-अर्ध जलद लोकल सेवा कल्याण ते ठाणे स्थानकांदरम्यान अप धीम्या मार्गावर वळविण्यात येतील. त्यांच्या संबंधित थांब्यांव्यतिरिक्त वळवण्यात येतील आणि दिवा, मुंब्रा आणि कळवा स्थानकांदरम्यान थांबून पुढे मुलुंड स्थानकावर अप जलद मार्गावर वळवण्यात येतील आणि आपल्या गंतव्यस्थानी १० मिनिटे उशिराने पोहोचतील..हार्बर रेल्वेकुठे : कुर्ला ते वाशी अप आणि डाऊन मार्गावरकधी : सकाळी ११.१० ते दुपारी ४.१० वाजेपर्यंतपरिणाम : ब्लॉक कालावधीत सीएसएमटी येथून पनवेल, बेलापूर, वाशीसाठी सुटणाऱ्या डाऊन हार्बर मार्गावरील सेवा आणि पनवेल, बेलापूर, वाशी येथून सीएसएमटीकरिता सुटणाऱ्या अप हार्बर मार्गावरील सेवा रद्द राहतील. ब्लॉक काळात सीएसएमटी ते कुर्ला आणि पनवेल ते वाशीदरम्यान विशेष सेवा चालविल्या जातील. ब्लॉक काळात हार्बर मार्गावरील प्रवाशांना ठाणे ते वाशी, नेरूळ स्थानकांदरम्यान प्रवास करण्याची परवानगी आहे..Mumbai Traffic: मुंबईत १ तारखेपासून नवीन वाहतूक नियम; दक्षिण भागात अधिक कठोर नियम, 'या' वाहनांना प्रवेश नाही.पश्चिम रेल्वेकुठे : चर्चगेट ते मुंबई सेंट्रल स्थानकांदरम्यान अप आणि डाऊन जलद मार्गावरकधी : सकाळी १०.३५ ते दुपारी ३.३५ वाजेपर्यंतपरिणाम : ब्लॉकदरम्यान चर्चगेट ते मुंबई सेंट्रल स्थानकांदरम्यान अप आणि डाऊन जलद मार्गावरील लोकलची वाहतूक धीम्या मार्गावरून चालविण्यात येणार आहे. तसेच ब्लॉक कालावधीत अप आणि डाऊन मार्गावरील काही लोकल रद्द करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय काही चर्चगेट लोकल वांद्रे-दादर स्थानकांपर्यंतच चालविण्यात येणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.