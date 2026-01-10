मुंबई

Megablock: मुंबईकरांचे होणार मेगाहाल! रेल्वे मार्गावरील ब्लॉकमुळे लोकलसेवा विस्कळीत, 'या' स्थानकांवरील थांबे बंद राहणार; वाचा सविस्तर

Mumbai Local Train Megablock: रेल्वे मार्गावरील रुळांची दुरुस्ती आणि सिग्नल यंत्रणा कामांसाठी रविवार मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. याकाळात काही स्थानकांवर लोकल थांबणार नसल्यामुळे प्रवाशांचे हाल होण्याची शक्यता आहे.
ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : उपनगरी रेल्वे मार्गावरील रुळांची दुरुस्ती तसेच सिग्नल यंत्रणेत काही तांत्रिक कामे करण्यासाठी रविवार, ११ जानेवारी २०२६ला मध्य रेल्वेवर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. मध्य रेल्वेच्या सीएसएमटी ते विद्याविहारदरम्यान, तर ठाणे ते वाशी/नेरूळ या ट्रान्स हार्बर मार्गावर दाेन्ही दिशांकडील धीम्या मार्गांवर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे.

