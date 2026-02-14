Mumbai Local: महाशिवरात्रीनिमित्त शिवमंदिरात जायचा प्लॅन करताय? लोकल वेळापत्रक पहाच, 'या' मार्गावर विशेष ब्लॉक

मुंबई : विविध अभियांत्रिकी व देखभालीच्या कामांसाठी उपनगरीय रेल्वेच्या मध्य, हार्बर आणि पश्चिम मार्गांवर रविवारी (ता. १५) मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. यामध्ये मध्य रेल्वे च्या माटुंगा ते मुलुंड अप आणि डाऊन जलद मार्गावर, हार्बर मार्गावर कुर्ला ते वाशी स्थानकांदरम्यान तसेच पश्चिम रेल्वेच्या राम मंदिर ते बोरिवली स्थानकादरम्यान ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. दुसरीकडे कांजूरमार्ग रेल्वे स्थानकात गर्डर लॉन्चिंगच्या कामासाठी विशेष ट्रॅफिक व पॉवर ब्लॉक घेण्यात आला आहे. .मध्य रेल्वेकुठे : माटुंगा ते मुलुंड अप आणि डाऊन जलद मार्गावरकधी : सकाळी ११.०५ ते दुपारी ३.४५ वाजेपर्यंतपरिणाम : सीएसएमटीहून सकाळी १०.३६ ते दुपारी ३.१० वाजेपर्यंत सुटणाऱ्या डाऊन जलद मार्गावरील सेवा माटुंगा स्थानक येथून डाऊन धीम्या मार्गावर वळवल्या जातील. या गाड्या मुलुंड स्थानकावर डाऊन पुन्हा जलद मार्गांवर वळवल्या जातील. ठाणे येथून सकाळी ११.०३ ते दुपारी ३.३८ पर्यंत सुटणाऱ्या अप जलद मार्गाच्या गाड्या मुलुंड स्थानक येथून अप धीम्या मार्गावर वळवल्या जातील. या गाड्या माटुंगा स्थानकावर अप जलद मार्गावर पुन्हा वळवल्या जातील..हार्बर मार्गकुठे : कुर्ला ते वाशी स्थानकांदरम्यानकधी : सकाळी ११.१० ते दुपारी ४.१० पर्यंत अप आणि डाऊनपरिणाम : सीएसएमटी येथून सकाळी १०.३४ ते सायंकाळी ४.३६ पर्यंत वाशी, बेलापूर, पनवेलला जाणाऱ्या डाऊन हार्बर मार्गावरील सेवा आणि पनवेल, बेलापूर, वाशी येथून सकाळी १०.१७ ते सायंकाळी ४.४७ पर्यंत सीएसएमटीकडे जाणाऱ्या अप हार्बर मार्गावरील सेवा रद्द राहतील. ब्लॉक काळात सीएसएमटी ते कुर्ला आणि पनवेल ते वाशी रेल्वे स्थानकादरम्यान विशेष उपनगरीय गाड्या चालवल्या जातील..पश्चिम रेल्वेकुठे : राम मंदिर ते बोरिवलीदरम्यान अप जलद आणि पाचव्या मार्गिकेवरकधी : सकाळी १०.०० ते दुपारी १.०० वाजेपर्यंतपरिणाम : अप जलद मार्गावरील गाड्या बोरिवली आणि अंधेरीदरम्यान अप धीम्या , सहाव्या मार्गावर चालवल्या जातील, तर पाचव्या मार्गावरील सर्व गाड्या अंधेरी आणि बोरिवलीदरम्यान डाऊन जलद मार्गावर चालवल्या जातील. या ब्लॉकमुळे, काही अप आणि डाऊन उपनगरीय सेवा रद्द राहतील, तर काही अंधेरी आणि बोरिवली सेवा हार्बर मार्गावर गोरेगावपर्यंत चालवल्या जातील..गर्डर लॉन्चिंगसाठी विशेष ब्लॉककांजूरमार्ग रेल्वे स्थानकात (कल्याणकडील बाजू) पादचारी उड्डाणपुलासाठी सहा मीटर रुंदीचे चार गर्डर, रोड क्रेनच्या साहाय्याने लॉन्च करण्यासाठी विशेष ट्रॅफिक व पॉवर ब्लॉक रविवारी पहाटे (ता. १५) १.०५ वाजेपासून ते सकाळी ४.३५ वाजेपर्यंत घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे शनिवारी रात्री उशिरा सीएसएमटीहून ००.२४ वाजता सुटणारी ठाणे लोकल रद्द राहील. तर ठाण्याहून सीएसएमटीकडे रविवारी पहाटे ४.०४ वाजताची गाडी रद्द राहील. दुसरीकडे शनिवारी रात्री उशिराची ००.१२ वाजता सुटणारी सीएसएमटी-कर्जत लोकल माटुंगा ते मुलुंड रेल्वे स्थानकादरम्यान डाऊन जलद मार्गावरून वळविण्यात येईल व ही गाडी विद्याविहार, कांजूरमार्ग व नाहूर येथे थांबणार नाही..खारबाव स्थानक ट्रॅफिक ब्लॉक रद्दखारबाव रेल्वे स्थानक येथे डीएफसीसीआयएल प्रकल्पाअंतर्गत नवीन अप व डाऊन मालवाहतूक मार्ग कार्यान्वित करण्यासाठी शनिवार व रविवार मध्यरात्रीचा नियोजित विशेष ट्रॅफिक व पॉवर ब्लॉक रद्द करण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने करण्यात आलेली गाड्यांचे रद्दीकरण व वेळापत्रकातील फेरबदल रद्द करण्यात आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.