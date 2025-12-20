मुंबई

Mumbai Local Megablock: मुंबई लोकलनं प्रवास करताय? पण मेगाहाल होणार; पाहा कुठे अन् कोणत्या मार्गावर असणार मेगाब्लॉक?

Mumbai Local Update: मध्य रेल्वेतर्फे मुंबई लोकल मार्गावर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे लाेकलसह एक्स्प्रेस गाड्यांच्या वेळापत्रकावर परिणाम हाेणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : मध्य रेल्वेतर्फे रविवारी मध्य रेल्वेच्या पाचव्‍या-सहाव्‍या मार्गिका आणि हार्बर मार्गावर विविध अभियांत्रिकी आणि देखभाल कामांसाठी मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे लाेकल सेवा आणि एक्स्प्रेस गाड्यांच्या वेळापत्रकावर परिणाम हाेणार आहे.

