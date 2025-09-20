मुंबई

Mumbai Local Megablock: रेल्वे मार्गावर मेगाब्लॉक! लोकल फेऱ्यांमध्ये अनेक बदल, पाहा वेळापत्रक

Local Train Update: देखभाल-दुरुस्तीकरिता मुंबई लोकलच्या तिन्ही मार्गावर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. यामुळे प्रवाशांनी वेळापत्रक पाहूनच घराबाहेर पडा, असे आवाहन केले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : मध्य रेल्वे आणि हार्बर मार्गावर विविध देखभाल-दुरुस्तीकरिता रविवारी (ता. २१) मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. पश्चिम रेल्वेवर वसई रोड ते विरार स्थानकांदरम्यान शनिवारी (ता. २०) नाईट ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. रविवारी दिवसा कोणताही ब्लॉक नसेल.

